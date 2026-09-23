Συναγερμός στη βιομηχανία για το νέο κύμα αυξημένου ενεργειακού κόστους
Συναγερμός στη βιομηχανία για το νέο κύμα αυξημένου ενεργειακού κόστους
Ζητά άμεση ενεργοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ενώ η απουσία του ΣΕΒ από το κοινό ψήφισμα 16 φορέων αναδεικνύει τις διαφορετικές γραμμές στο βιομηχανικό μέτωπο
Ισχυρές πιέσεις για άμεσα μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση ασκεί η ελληνική βιομηχανία, η οποία εκτιμά ότι δεν καλύπτεται επαρκώς από τις έως τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανακούφιση από την κλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.
Με τις τιμές του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν πάνω από τα 211 ευρώ η μεγαβατώρα χθες και την αβεβαιότητα να επιστρέφει στις αγορές, πριν ακόμη πιάσουν τα μεγάλα κρύα, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις ζητούν ένα σταθερό πλαίσιο προστασίας, αντίστοιχο με εκείνο που ενεργοποιούν ήδη οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους.
Η πίεση προς την κυβέρνηση, ωστόσο, δεν εκφράζεται με απολύτως ενιαίο τρόπο. Στο κοινό ψήφισμα που εξέδωσε χθες η ΕΒΙΚΕΝ συμμετείχαν 16 φορείς του βιομηχανικού και παραγωγικού χώρου, από το οποίο απουσίαζε ο ΣΕΒ. Η απουσία του μεγαλύτερου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας από τη μαζική κινητοποίηση αναδεικνύει ότι, παρά την κοινή ανησυχία για το ενεργειακό κόστος, το βιομηχανικό μέτωπο δεν κινείται με ενιαίο μέτωπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΕΒ αναμένεται να τοποθετηθεί για το ενεργειακό κόστος στην προσεχή γενική συνέλευσή του, στις 6 Οκτωβρίου, από τον πρόεδρο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, παρουσία του πρωθυπουργού. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξει αν ο Σύνδεσμος θα συμπλεύσει με το αίτημα για άμεσα εργαλεία προστασίας όπως είναι η γραμμή άμυνας της υπόλοιπης βιομηχανίας.
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Με τις τιμές του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν πάνω από τα 211 ευρώ η μεγαβατώρα χθες και την αβεβαιότητα να επιστρέφει στις αγορές, πριν ακόμη πιάσουν τα μεγάλα κρύα, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις ζητούν ένα σταθερό πλαίσιο προστασίας, αντίστοιχο με εκείνο που ενεργοποιούν ήδη οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους.
Η πίεση προς την κυβέρνηση, ωστόσο, δεν εκφράζεται με απολύτως ενιαίο τρόπο. Στο κοινό ψήφισμα που εξέδωσε χθες η ΕΒΙΚΕΝ συμμετείχαν 16 φορείς του βιομηχανικού και παραγωγικού χώρου, από το οποίο απουσίαζε ο ΣΕΒ. Η απουσία του μεγαλύτερου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας από τη μαζική κινητοποίηση αναδεικνύει ότι, παρά την κοινή ανησυχία για το ενεργειακό κόστος, το βιομηχανικό μέτωπο δεν κινείται με ενιαίο μέτωπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΕΒ αναμένεται να τοποθετηθεί για το ενεργειακό κόστος στην προσεχή γενική συνέλευσή του, στις 6 Οκτωβρίου, από τον πρόεδρο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, παρουσία του πρωθυπουργού. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξει αν ο Σύνδεσμος θα συμπλεύσει με το αίτημα για άμεσα εργαλεία προστασίας όπως είναι η γραμμή άμυνας της υπόλοιπης βιομηχανίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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