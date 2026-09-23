Συναγερμός στη βιομηχανία για το νέο κύμα αυξημένου ενεργειακού κόστους

Ζητά άμεση ενεργοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ενώ η απουσία του ΣΕΒ από το κοινό ψήφισμα 16 φορέων αναδεικνύει τις διαφορετικές γραμμές στο βιομηχανικό μέτωπο