Ταλαιπωρία και σήμερα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω βροχής και τροχαίων, ποιοι δρόμοι βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα, η κίνηση εκτείνεται έως και τη Μεταμόρφωση.
Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, και στο ύψος της οδού Βικέλα (περιοχή Πατησίων), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
Λίγα λεπτά μετά τις 09:30 το πρωί της Τετάρτης, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Καραϊσκάκη (περιοχή Κολωνού), λόγω εκτροπής φορτηγού.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.
Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Η κίνηση έχει επηρεαστεί λόγω σύγκρουσης 4 ΙΧ, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο.
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Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.
Την ίδια ώρα, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 25΄- 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας, 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/yAZMNF4NWB
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