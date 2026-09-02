Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν υπερασπίζεται την απαγόρευση των διαδηλώσεων στο Αφγανιστάν

Για τη Διεθνή Αμνηστία, ο νόμος αυτός για την αστυνομία είναι «μια ακόμα επίθεση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν» ενώ η απαγόρευση διαδηλώσεων συνιστά «ένα από τα πιο σοκαριστικά μέτρα»