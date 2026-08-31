Ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει την Τρίτη τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ ο οποίος κράτησε τα ηνία της εταιρείας επί 15 χρόνια. Ο 51χρονος μηχανικός καλείται να διατηρήσει την κυριαρχία της Apple στην αγορά των smartphones, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιταχύνει την προσπάθεια της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και να διαχειριστεί τις σύνθετες σχέσεις με την Κίνα και τον Λευκό Οίκο.

Η αλλαγή ηγεσίας στην Apple σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον Τιμ Κουκ, τον άνθρωπο που έχτισε και εξέλιξε μία από τις πιο σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες στον κόσμο, στον Τζον Τέρνους, τον μηχανικό που έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη του hardware της εταιρείας.

Ο Τέρνους, 51 ετών, εντάχθηκε στην Apple το 2001 ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, φτάνοντας στη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware. Από αυτή τη θέση είχε υπό την ευθύνη του τις ομάδες μηχανικών που αναπτύσσουν το σύνολο της γκάμας προϊόντων της Apple, συμπεριλαμβανομένου του iPhone, το οποίο αποτελεί τη βασικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας.

Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του νέου CEO θα είναι να κλείσει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Apple και ανταγωνιστών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αναλυτής Νταν Άιβς εκτιμά ότι ο Τέρνους θα πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να επικεντρωθεί στην καινοτομία του hardware, χωρίς να προχωρήσει σε αλλαγές σε τομείς που ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά. «Ο Τιμ Κουκ άφησε την εταιρεία σε εξαιρετική κατάσταση. Τώρα, όμως, είναι η ώρα του Τέρνους να καθορίσει το κεφάλαιο της AI» , δήλωσε.

Η επιλογή του Τέρνους αντί του επικεφαλής software Κρεγκ Φεντερίγκι είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ορισμένοι αναλυτές θεωρούσαν ότι ένας επικεφαλής με βαθύτερη εμπειρία στο λογισμικό θα ήταν καταλληλότερος για μια εταιρεία που προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην AI.

Ωστόσο, η αναλύτρια Καρολίνα Μιλανέζι υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές υιοθετούν την τεχνολογία. «Οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν πρώτα hardware και αυτό θα συνεχιστεί για πολύ καιρό» , σημείωσε.

Η δύσκολη εξίσωση με Κίνα και Τραμπ

Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Τέρνους αναμένεται να αποτελέσει η γεωπολιτική διάσταση της θέσης του.

Η Apple εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για την παραγωγή των συσκευών της, παρά την προσπάθεια διαφοροποίησης της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Η συναρμολόγηση iPhone έχει μεταφερθεί σε σημαντικό βαθμό στην Ινδία, ενώ άλλες παραγωγικές δραστηριότητες έχουν μετακινηθεί στο Βιετνάμ.

Ωστόσο, η Κίνα παραμένει βασικός πυλώνας του παραγωγικού μοντέλου της Apple και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες αγορές για τα προϊόντα της.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Apple να κατασκευάζει iPhone σε αμερικανικό έδαφος, απειλώντας με επιβολή δασμών στις συσκευές που παράγονται στο εξωτερικό.

Ο Κουκ είχε καταφέρει να διαχειριστεί τις πιέσεις της Ουάσινγκτον, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Πεκίνο. Ο Τέρνους θα κληθεί πλέον να αναλάβει έναν ρόλο που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν προσωπικά ο προκάτοχός του.

Ο Κουκ παραμένει στην Apple

Ο Κουκ δεν αποχωρεί από την εταιρεία. Την ίδια ημέρα που ο Τέρνους αναλαμβάνει CEO, ο ίδιος γίνεται εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple.

Στον νέο του ρόλο θα συνεχίσει, μεταξύ άλλων, να ασχολείται με τις σχέσεις της εταιρείας με κυβερνήσεις και υπεύθυνους πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιτρέψει στον Τέρνους να επικεντρωθεί περισσότερο στη λειτουργία της εταιρείας, αφήνοντας στον Κουκ ένα μέρος του γεωπολιτικού ρόλου που διαχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία

Η πρώτη δημόσια δοκιμασία για τον νέο CEO θα έρθει μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η Apple πραγματοποιήσει την ετήσια παρουσίαση του iPhone.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές εκτιμήσεις. Μία τέτοια συσκευή θα αποτελούσε τη σημαντικότερη σχεδιαστική αλλαγή στη σειρά iPhone εδώ και χρόνια. Και ο Τέρνους θα είναι το πρόσωπο της Apple στη σκηνή, μόλις οκτώ ημέρες μετά την ανάληψη της κορυφαίας θέσης.