Νίκη για τη δημοκρατία, λέει η πρωθυπουργός της Ισλανδίας μετά το όχι στο δημοψήφισμα για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισλανδία Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις Δημοψήφισμα

Νίκη για τη δημοκρατία, λέει η πρωθυπουργός της Ισλανδίας μετά το όχι στο δημοψήφισμα για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ

Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι»

Νίκη για τη δημοκρατία, λέει η πρωθυπουργός της Ισλανδίας μετά το όχι στο δημοψήφισμα για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ
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Η Ισλανδή πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της «δεν είναι μια οπισθοδρόμηση» αλλά «μια νίκη για τη δημοκρατία».

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: αυτή η κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου», η οποία διαρκεί έως το 2028, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, που υποστήριξε η ίδια το «ναι» στο δημοψήφισμα.

Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες Σάββατο, σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV, το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα ανήλθε σε 82,5%, το υψηλότερο από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, που διεξήχθησαν μέσω οικονομικής κρίσης.

Η Ισλανδία θα συνεχίσει να ενισχύει τη σχέση της με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τόνισε παράλληλα η πρωθυπουργός.
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