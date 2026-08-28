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Κινηματογραφική καταδίωξη στο Τέξας: Διακινητές έτρεχαν με 160 χλμ./ώρα, δείτε βίντεο
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Τέξας: Διακινητές έτρεχαν με 160 χλμ./ώρα, δείτε βίντεο
Ο ένας από τους δύο διακινητές άρπαξε αυτοκίνητο από πολίτη με την απειλεί όπλου
Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο Τέξας, όταν δύο άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ανθρώπων οδήγησαν τις Αρχές σε καταδίωξη με ταχύτητες που ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή του Φάμπενς, με την καταδίωξη να εξελίσσεται στον αυτοκινητόδρομο Interstate 10. Ελικόπτερο της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ κατέγραψε από αέρος τη διαδρομή των δύο υπόπτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, ανέπτυξαν ταχύτητα άνω των 160 χλμ την ώρα.
Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα των δραστών ακινητοποιήθηκε, από ειδική λωρίδα με καρφιά που είχε τοποθετηθεί στον δρόμο, σύμφωνα με όσα ακούγονται στις επικοινωνίες των Αρχών. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και άρχισαν να τρέχουν πεζή, διασχίζοντας ακόμη και τον αυτοκινητόδρομο. Ο ένας συνελήφθη άμεσα από μέλος της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.
Και ο δεύτερος άνδρας συνελήφθη στη συνέχεια, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι οι ύποπτοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ανθρώπων και διαφυγή από τις Αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την υπηκοότητα των ατόμων που φέρεται να μετέφεραν οι δύο ύποπτοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή του Φάμπενς, με την καταδίωξη να εξελίσσεται στον αυτοκινητόδρομο Interstate 10. Ελικόπτερο της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ κατέγραψε από αέρος τη διαδρομή των δύο υπόπτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, ανέπτυξαν ταχύτητα άνω των 160 χλμ την ώρα.
Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα των δραστών ακινητοποιήθηκε, από ειδική λωρίδα με καρφιά που είχε τοποθετηθεί στον δρόμο, σύμφωνα με όσα ακούγονται στις επικοινωνίες των Αρχών. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και άρχισαν να τρέχουν πεζή, διασχίζοντας ακόμη και τον αυτοκινητόδρομο. Ο ένας συνελήφθη άμεσα από μέλος της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.
Ο δεύτερος ύποπτος φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, κατά την προσπάθεια διαφυγής του, να άρπαξε το αυτοκίνητο πολίτη υπό την απειλή όπλου, κοντά σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή.
Outstanding coordination by Border Patrol, AMO, HSI and Texas DPS. Suspected human smugglers hit 100+ mph and bailed out when their vehicle was disabled. One then carjacked a civilian at gunpoint.— CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 27, 2026
Smugglers risk lives for profit. We will keep taking them down. pic.twitter.com/uGEWRNFCBk
Και ο δεύτερος άνδρας συνελήφθη στη συνέχεια, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι οι ύποπτοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ανθρώπων και διαφυγή από τις Αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την υπηκοότητα των ατόμων που φέρεται να μετέφεραν οι δύο ύποπτοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες.
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