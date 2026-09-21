Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Δείτε βίντεο: Επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη του ακροδεξιού πρώην υποψήφιου προέδρου της Ρουμανίας, Καλίν Τζορτζέσκου
Δείτε βίντεο: Επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη του ακροδεξιού πρώην υποψήφιου προέδρου της Ρουμανίας, Καλίν Τζορτζέσκου
Στον Τζορτζέσκου είχε ήδη ασκηθεί δίωξη για αντισυνταγματικές πράξεις μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024, σε νέα υπόθεση, ο 64χρονος πολιτικός κατηγορείται για απάτη και για σύσταση συμμορίας
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ακροδεξιός πολιτικός και πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Ρουμανίας, Καλίν Τζορτζέσκου, στο πλαίσιο μιας έρευνας για απάτη, όπως έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές.
Στον Τζορτζέσκου είχε ήδη ασκηθεί δίωξη για αντισυνταγματικές πράξεις μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024. Προς γενική έκπληξη, ο ακροδεξιός πολιτικός είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο εκείνων των εκλογών, ο οποίος στη συνέχεια ακυρώθηκε μετά από καταγγελίες περί ρωσικής παρέμβασης.
Σε αυτήν τη νέα υπόθεση, ο 64χρονος Τζορτζέσκου κατηγορείται για απάτη και για σύσταση συμμορίας.
Οι εισαγγελείς διενήργησαν πολλές έρευνες σε κτίρια στο Βουκουρέστι και στα περίχωρά του.
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (DIICOT) ανακοίνωσε ότι «διέταξε την κράτηση δύο υπόπτων, Ρουμάνων πολιτών ηλικίας 64 και 47 ετών». Και οι δύο διώκονται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σοβαρής απάτης κατ’ εξακολούθηση.
Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον Τζορτζέσκου με χειροπέδες να οδηγείται στην DIICOT για ανάκριση.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται ότι προσέγγιζαν επιχειρηματίες που αναζητούσαν χρηματοδότηση και τους υπόσχονταν ότι θα εξασφάλιζαν δάνεια από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προηγουμένως όμως οι επίδοξοι δανειολήπτες έπρεπε να παράσχουν εγγυήσεις σε μετρητά. Μόνο σε μία περίπτωση απέσπασαν από ένα θύμα τους περισσότερα από 1,1 εκατ. ευρώ.
«Ο οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να είναι ο επόμενος», έγραψε στο Facebook, μετά τη σύλληψη του Τζορτζέσκου, ο αρχηγός του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος, της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), Τζόρτζε Σιμιόν. «Σταματήστε τις καταχρήσεις! Η Ρουμανία είναι δικτατορία!», πρόσθεσε.
Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον φιλελεύθερο ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν, στην τρίτη προσπάθειά του να μπει τέλος στην πολιτική κρίση στη χώρα μετά την κατάρρευση του φιλοευρωπαϊκού κυβερνητικού συνασπισμού, τον Μάιο. Η ανερχόμενη ακροδεξιά -ελέγχει περίπου το ένα τρίτο των εδρών στο κοινοβούλιο- ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, κάτι που ο Νταν έχει απορρίψει προς το παρόν.
Στον Τζορτζέσκου είχε ήδη ασκηθεί δίωξη για αντισυνταγματικές πράξεις μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024. Προς γενική έκπληξη, ο ακροδεξιός πολιτικός είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο εκείνων των εκλογών, ο οποίος στη συνέχεια ακυρώθηκε μετά από καταγγελίες περί ρωσικής παρέμβασης.
Σε αυτήν τη νέα υπόθεση, ο 64χρονος Τζορτζέσκου κατηγορείται για απάτη και για σύσταση συμμορίας.
The pro-Russian Călin Georgescu, the Kremlin’s Manchurian candidate in Romania’s 2024 presidential election, was taken into custody this morning. He is accused of fraud and of forming an organized criminal group that received more than €1 million from various Russian citizens. pic.twitter.com/72fO5S7o76— Daractenus (@Daractenus) September 21, 2026
Οι εισαγγελείς διενήργησαν πολλές έρευνες σε κτίρια στο Βουκουρέστι και στα περίχωρά του.
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (DIICOT) ανακοίνωσε ότι «διέταξε την κράτηση δύο υπόπτων, Ρουμάνων πολιτών ηλικίας 64 και 47 ετών». Και οι δύο διώκονται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σοβαρής απάτης κατ’ εξακολούθηση.
Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον Τζορτζέσκου με χειροπέδες να οδηγείται στην DIICOT για ανάκριση.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται ότι προσέγγιζαν επιχειρηματίες που αναζητούσαν χρηματοδότηση και τους υπόσχονταν ότι θα εξασφάλιζαν δάνεια από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προηγουμένως όμως οι επίδοξοι δανειολήπτες έπρεπε να παράσχουν εγγυήσεις σε μετρητά. Μόνο σε μία περίπτωση απέσπασαν από ένα θύμα τους περισσότερα από 1,1 εκατ. ευρώ.
«Ο οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να είναι ο επόμενος», έγραψε στο Facebook, μετά τη σύλληψη του Τζορτζέσκου, ο αρχηγός του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος, της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), Τζόρτζε Σιμιόν. «Σταματήστε τις καταχρήσεις! Η Ρουμανία είναι δικτατορία!», πρόσθεσε.
Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον φιλελεύθερο ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν, στην τρίτη προσπάθειά του να μπει τέλος στην πολιτική κρίση στη χώρα μετά την κατάρρευση του φιλοευρωπαϊκού κυβερνητικού συνασπισμού, τον Μάιο. Η ανερχόμενη ακροδεξιά -ελέγχει περίπου το ένα τρίτο των εδρών στο κοινοβούλιο- ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, κάτι που ο Νταν έχει απορρίψει προς το παρόν.
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