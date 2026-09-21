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Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογία στα διυλιστήρια επιβάλλει η κυβέρνηση της Τσεχίας
Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογία στα διυλιστήρια επιβάλλει η κυβέρνηση της Τσεχίας
Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου
Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα διυλιστήρια, καθώς οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
Οι τιμές των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, φθάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη λόγω των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.
Η υπουργός Οικονομικών Αλένα Σιλέροβα δήλωσε πως η κυβέρνηση αποφάσισε την επαναφορά του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου. Διευκρίνισε πως το υπουργείο θα καθορίζει σε καθημερινή βάση τις ανώτατες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.
Τον Αύγουστο, η μέση τιμή στην αντλία κυμάνθηκε στις 44,21 κορόνες (1,82 ευρώ) ανά λίτρο, έναντι 34,49 κορόνων (1,42 ευρώ) που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τον φορέα παρακολούθησης CCS.
Η τσεχική κυβέρνηση θα επιβάλει επίσης προσωρινό φόρο στα διυλιστήρια, στοχεύοντας τα υπερκέρδη των εταιρειών από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, δήλωσε η Σιλέροβα σε δημοσιογράφους.
Αρκετές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση
Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
Οι τιμές των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, φθάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη λόγω των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.
Prague is moving to shield consumers from Europe’s fuel shock, capping gasoline and diesel prices and cutting diesel excise tax to the EU minimum. The one-month tax reduction is expected to cost about $52M. #Diesel #Gasoline #Czechia #Europehttps://t.co/o9at0YuggQ— OilPrice.com (@OilandEnergy) September 21, 2026
Η υπουργός Οικονομικών Αλένα Σιλέροβα δήλωσε πως η κυβέρνηση αποφάσισε την επαναφορά του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου. Διευκρίνισε πως το υπουργείο θα καθορίζει σε καθημερινή βάση τις ανώτατες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.
Τον Αύγουστο, η μέση τιμή στην αντλία κυμάνθηκε στις 44,21 κορόνες (1,82 ευρώ) ανά λίτρο, έναντι 34,49 κορόνων (1,42 ευρώ) που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τον φορέα παρακολούθησης CCS.
Η τσεχική κυβέρνηση θα επιβάλει επίσης προσωρινό φόρο στα διυλιστήρια, στοχεύοντας τα υπερκέρδη των εταιρειών από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, δήλωσε η Σιλέροβα σε δημοσιογράφους.
Αρκετές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση
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