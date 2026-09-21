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Τραμπ κι Ερντογάν έχουν καλή χημεία, ισχυρής στρατηγικής σημασίας η Τουρκία για τις ΗΠΑ, δηλώνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα
Τραμπ κι Ερντογάν έχουν καλή χημεία, ισχυρής στρατηγικής σημασίας η Τουρκία για τις ΗΠΑ, δηλώνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα
Μιλώντας στο CNN Türk, ο Τομ Μπάρακ υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν κρίσιμο εταίρο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών
Η στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ισχυρή, παρά τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S-400, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, που επισήμανε ότι Ερντογάν και Τραμπ «έχουν καλή χημεία».
Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk, ο Αμερικανός διπλωμάτης υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν κρίσιμο εταίρο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
Ο Τομ Μπάρακ αναφέρθηκε στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με τον νόμο CAATSA, το πλαίσιο κυρώσεων που είχε ενεργοποιηθεί λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Τουρκία.
«Η διαδικασία του Κογκρέσου σχετικά με την CAATSA συνεχίζεται», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το τοπίο στον τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η λειτουργία ρωσικών αμυντικών συστημάτων παράλληλα με αμερικανικά συστήματα παραμένει ένα ζήτημα που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα πρότυπα συνεργασίας των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε, το Κογκρέσο είναι εκείνο που θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η διαφορά γύρω από τους S-400.
Παρά τη διαφωνία, ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε το θέμα «διαχειρίσιμο» και υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να επισκιάσει τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας.
«Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στη σχέση μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος παράλληλα στη δυναμική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.
Ο Μπάρακ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της εγχώριας παραγωγής αμυντικών συστημάτων, επισημαίνοντας τη σημασία της χώρας ως παράγοντα στην περιφερειακή ασφάλεια.
Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες διαθέτουν «ισχυρή χημεία».
Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk, ο Αμερικανός διπλωμάτης υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν κρίσιμο εταίρο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
Ο Τομ Μπάρακ αναφέρθηκε στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με τον νόμο CAATSA, το πλαίσιο κυρώσεων που είχε ενεργοποιηθεί λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Τουρκία.
Tom Barrack:— Haber Report (@HaberReport) September 21, 2026
"Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak. İletişimimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. CATSA ile ilgili kongre süreci devam ediyor.
Savunma ve silah altyapısı çok değişti. Rus sisteminin kullanımı ABD sistemi ile kesinlikle uyumlu değildir.
Kongrenin S400… pic.twitter.com/nkHuanQHtX
«Η διαδικασία του Κογκρέσου σχετικά με την CAATSA συνεχίζεται», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το τοπίο στον τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Σε εξέλιξη η διαδικασία για τις κυρώσεις CAATSA
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η λειτουργία ρωσικών αμυντικών συστημάτων παράλληλα με αμερικανικά συστήματα παραμένει ένα ζήτημα που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα πρότυπα συνεργασίας των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε, το Κογκρέσο είναι εκείνο που θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η διαφορά γύρω από τους S-400.
Παρά τη διαφωνία, ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε το θέμα «διαχειρίσιμο» και υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να επισκιάσει τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας.
«Διαχειρίσιμο το ζήτημα των S-400»
«Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στη σχέση μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος παράλληλα στη δυναμική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.
Ο Μπάρακ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της εγχώριας παραγωγής αμυντικών συστημάτων, επισημαίνοντας τη σημασία της χώρας ως παράγοντα στην περιφερειακή ασφάλεια.
Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες διαθέτουν «ισχυρή χημεία».
Η σχέση Ερντογάν - Τραμπ
Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που συμβάλλει στη διατήρηση στενής επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.
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