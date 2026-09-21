Τραμπ κι Ερντογάν έχουν καλή χημεία, ισχυρής στρατηγικής σημασίας η Τουρκία για τις ΗΠΑ, δηλώνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα

Μιλώντας στο CNN Türk, ο Τομ Μπάρακ υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν κρίσιμο εταίρο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών