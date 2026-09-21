Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ με ποσοστό μόλις 32%, δυσαρεστημένοι ακόμη κι οι ψηφοφόροι του με τους χειρισμούς του
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Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ με ποσοστό μόλις 32%, δυσαρεστημένοι ακόμη κι οι ψηφοφόροι του με τους χειρισμούς του

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos λιγότεροι από τρεις στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους (ποσοστό 73%) εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ, από 82% την περασμένη εβδομάδα

Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ με ποσοστό μόλις 32%, δυσαρεστημένοι ακόμη κι οι ψηφοφόροι του με τους χειρισμούς του
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Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε στο 32%, στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης, εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, δείχνει ότι λιγότεροι από τρεις στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους (ποσοστό 73%) εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ, από 82% την περασμένη εβδομάδα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos η δημοτικότητά του βρισκόταν συνολικά στο 35%.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 υποσχόμενος ότι θα δαμάσει τον πληθωρισμό και θα βάλει τέλος σε πολέμους. Τις πρώτες ώρες μετά την ορκωμοσία του η δημοτικότητά του βρισκόταν στο 47%.

Μόλις το 17% των ερωτηθέντων στη νέα αυτή δημοσκόπηση εγκρίνει τους χειρισμούς του στο θέμα του κόστους διαβίωσης, το κορυφαίο ζήτημα που οι Αμερικανοί λένε ότι θα καθορίσει την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Η δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικάνων για το θέμα αυτό αυξάνεται αφού ο Τραμπ εξαπέλυσε πόλεμο στο Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Για πρώτη φορά, οι Ρεπουμπλικάνοι που αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του Τραμπ στο θέμα του κόστους διαβίωσης ξεπερνούν εκείνους που τους εγκρίνουν: 51% έναντι 44%.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά σε δείγμα 1.277 ενηλίκων. Το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται στο συν/πλην 3%.
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