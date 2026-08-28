Συγκλονιστικό βίντεο: Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη λαίλαπα μένει όρθιο, «ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο»
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Νεκροί Κατολίσθηση Σπίτι

Συγκλονιστικό βίντεο: Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη λαίλαπα μένει όρθιο, «ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο»

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης - Τουλάχιστον 579 νεκροί, πάνω από 1.900 οι αγνοούμενοι

Συγκλονιστικό βίντεο: Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη λαίλαπα μένει όρθιο, «ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο»
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Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση στο Νεπάλ, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι. Ανάμεσα στους αγνοούμενους εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει. 

Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι σπιτιού ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Στα καρέ διακρίνεται το σπίτι να στέκεται όρθιο μετά το πέρασμα της πλημμύρας, με πολλούς χρήστες των social media να παρατηρούν ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον εργολάβο.



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Ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισέλθει σε σήραγγα, όπου εντόπισε 350 εργάτες και κατοίκους. Η σήραγγα, που αποτελούσε μέρος ενός υδροηλεκτρικού έργου, ήταν απροσπέλαστη λόγω των πλημμυρών, αλλά μια ομάδα διάσωσης κατάφερε να εισέλθει σε αυτήν. Σε βίντεο φαίνονται διασώστες αλλά και εγκλωβισμένοι να σέρνονται στις λάσπες

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