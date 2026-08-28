Συγκλονιστικό βίντεο: Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη λαίλαπα μένει όρθιο, «ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο»
Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης - Τουλάχιστον 579 νεκροί, πάνω από 1.900 οι αγνοούμενοι
Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει.
Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι σπιτιού ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Στα καρέ διακρίνεται το σπίτι να στέκεται όρθιο μετά το πέρασμα της πλημμύρας, με πολλούς χρήστες των social media να παρατηρούν ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον εργολάβο.
Good News,— Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026
Dear citizens of world,
All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods
The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL
Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2026
Ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισέλθει σε σήραγγα, όπου εντόπισε 350 εργάτες και κατοίκους. Η σήραγγα, που αποτελούσε μέρος ενός υδροηλεκτρικού έργου, ήταν απροσπέλαστη λόγω των πλημμυρών, αλλά μια ομάδα διάσωσης κατάφερε να εισέλθει σε αυτήν. Σε βίντεο φαίνονται διασώστες αλλά και εγκλωβισμένοι να σέρνονται στις λάσπες.
Thank god.. I was worried about that house.. They are alive 😊 pic.twitter.com/2cDGZMY3e8— Subha (@Vasisubha1) August 28, 2026
The Nepali military successfully managed to access a tunnel where they found 350 workers and locals.— Sky News (@SkyNews) August 28, 2026
A tunnel that was part of a hydropower project had become largely inaccessible following flooding, but a rescue team managed to get in. pic.twitter.com/V2DUxHQ3vQ
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