Η Ρωσία προετοιμάζεται ακόμα και για πυραυλικές επιθέσεις κατά συμμάχων της Ουκρανίας, λέει η Πολωνία
Η Ρωσία προετοιμάζεται ακόμα και για πυραυλικές επιθέσεις κατά συμμάχων της Ουκρανίας, λέει η Πολωνία
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας προειδοποίησε για ευρύτερη σύγκρουση - Η Βαρσοβία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και σήκωσε μαχητικά μετά από νέα ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία
Η Ρωσία προετοιμάζεται για έναν ευρύτερο πόλεμο εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ακόμη και με την πραγματοποίηση πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφός τους, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, επικαλούμενος πληροφορίες δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Η προειδοποίηση του Πολωνού πρωθυπουργού ήρθε μετά την απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει προσωρινά τον εναέριο χώρο της, να θέσει σε επιφυλακή μαχητικά αεροσκάφη και να αναστείλει λειτουργίες αεροδρομίων, εξαιτίας της τελευταίας ρωσικής επίθεσης.
Μιλώντας στο πολωνικό κοινοβούλιο, ο Τουσκ ανέφερε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επιβεβαιώσει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια ευρύτερη σύγκρουση.
«Γνωρίζουμε ότι σχεδιάζει κάτι κακό. Ωστόσο, το σημαντικότερο καθήκον για εμάς είναι να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να δεχθούμε αφελώς μηνύματα ότι η Ρωσία έχει καλή θέληση και ότι θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σωστά. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι' αυτό».
Ο Τουσκ υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι δυτικές υπηρεσίες είναι «πολύ συνεπείς και πειστικές» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε στο μέλλον να παρουσιάσει επιθέσεις ως «ατυχήματα», με στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.
Παρότι ρωσικά drones έχουν στο παρελθόν πραγματοποιήσει παραβιάσεις ή αποστολές αναγνώρισης κοντά σε εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, ακόμη και γύρω από βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μια πυραυλική επίθεση εναντίον κράτους-μέλους της Συμμαχίας θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση.
Οι δηλώσεις Τουσκ έγιναν μετά από ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, όπου χρησιμοποιήθηκε drone υψηλής ταχύτητας με κινητήρα τζετ.
Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από πλήγμα ρωσικού drone σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στα σύνορα, το οποίο σημειώθηκε κοντά σε δυτικούς αξιωματούχους που επισκέπτονταν την περιοχή, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην επικεφαλής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους.
Σύμφωνα με τον Τουσκ, οι επόμενοι μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη περίοδο του τετραετούς πολέμου, καθώς η Ρωσία θα επιχειρήσει να δοκιμάσει την αντοχή και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος drones ή άλλοι τύποι πυραύλων να εισέλθουν στο έδαφος μίας ή περισσότερων χωρών της ανατολικής πτέρυγας και ακόμη να προκαλέσουν ζημιές, ενώ η επίσημη εξήγηση θα είναι ότι επρόκειτο για ατύχημα», ανέφερε.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Γουάλας χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «το φυσικό επόμενο βήμα», αν και μια απόφαση αυτού του τύπου θα μπορούσε να θεωρηθεί από το Κρεμλίνο ως κλιμάκωση.
Η μεγαλύτερη ταχύτητα των νέων ρωσικών drones μειώνει τον χρόνο αντίδρασης των δυτικών συστημάτων αεράμυνας, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει την πίεση για έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Η προειδοποίηση του Πολωνού πρωθυπουργού ήρθε μετά την απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει προσωρινά τον εναέριο χώρο της, να θέσει σε επιφυλακή μαχητικά αεροσκάφη και να αναστείλει λειτουργίες αεροδρομίων, εξαιτίας της τελευταίας ρωσικής επίθεσης.
Μιλώντας στο πολωνικό κοινοβούλιο, ο Τουσκ ανέφερε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επιβεβαιώσει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια ευρύτερη σύγκρουση.
«Γνωρίζουμε ότι σχεδιάζει κάτι κακό. Ωστόσο, το σημαντικότερο καθήκον για εμάς είναι να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να δεχθούμε αφελώς μηνύματα ότι η Ρωσία έχει καλή θέληση και ότι θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σωστά. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι' αυτό».
Ο Τουσκ υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι δυτικές υπηρεσίες είναι «πολύ συνεπείς και πειστικές» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε στο μέλλον να παρουσιάσει επιθέσεις ως «ατυχήματα», με στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.
Φόβοι για κλιμάκωση με στόχο τις χώρες του ΝΑΤΟΗ Πολωνία, ως ένας από τους βασικούς συμμάχους της Ουκρανίας, θεωρείται μία από τις χώρες που θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο μιας πιθανής κλιμάκωσης. Παράλληλα, η Βρετανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη του Κιέβου.
Παρότι ρωσικά drones έχουν στο παρελθόν πραγματοποιήσει παραβιάσεις ή αποστολές αναγνώρισης κοντά σε εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, ακόμη και γύρω από βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μια πυραυλική επίθεση εναντίον κράτους-μέλους της Συμμαχίας θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση.
Οι δηλώσεις Τουσκ έγιναν μετά από ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, όπου χρησιμοποιήθηκε drone υψηλής ταχύτητας με κινητήρα τζετ.
Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από πλήγμα ρωσικού drone σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στα σύνορα, το οποίο σημειώθηκε κοντά σε δυτικούς αξιωματούχους που επισκέπτονταν την περιοχή, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην επικεφαλής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους.
Σύμφωνα με τον Τουσκ, οι επόμενοι μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη περίοδο του τετραετούς πολέμου, καθώς η Ρωσία θα επιχειρήσει να δοκιμάσει την αντοχή και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος drones ή άλλοι τύποι πυραύλων να εισέλθουν στο έδαφος μίας ή περισσότερων χωρών της ανατολικής πτέρυγας και ακόμη να προκαλέσουν ζημιές, ενώ η επίσημη εξήγηση θα είναι ότι επρόκειτο για ατύχημα», ανέφερε.
Πιέσεις για κατάρριψη ρωσικών drones πριν φτάσουν σε νατοϊκό χώροΗ αυξανόμενη χρήση drones με κινητήρες τζετ από τη Ρωσία στη δυτική Ουκρανία έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις προς τη Βρετανία και άλλους συμμάχους να τα καταρρίπτουν πριν αυτά εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Γουάλας χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «το φυσικό επόμενο βήμα», αν και μια απόφαση αυτού του τύπου θα μπορούσε να θεωρηθεί από το Κρεμλίνο ως κλιμάκωση.
Η μεγαλύτερη ταχύτητα των νέων ρωσικών drones μειώνει τον χρόνο αντίδρασης των δυτικών συστημάτων αεράμυνας, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει την πίεση για έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Η Πολωνία ενισχύει την άμυνά τηςΗ Πολωνία, η οποία δαπανά μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα σε σύγκριση με τη Βρετανία, δηλώνει ότι διαθέτει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη Ρωσία σε έναν συμβατικό πόλεμο μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα γνώρισαν «γρήγορη ήττα» λόγω της αεροπορικής υπεροχής της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ.
Η πολωνική Πολεμική Αεροπορία έχει λάβει εκ των προτέρων εξουσιοδότηση να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, ενώ η χώρα αυξάνει τις περιπολίες με μαχητικά F-16 και ελικόπτερα.
Ρούτε: Χρειάζεται αξιόπιστη πορεία για τις αμυντικές δαπάνεςΤην ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε κάλεσε τη Βρετανία να παρουσιάσει ένα «αξιόπιστο σχέδιο» για την επίτευξη του στόχου αύξησης των αμυντικών δαπανών. «Δεν μπορείς να ξοδέψεις σήμερα αυτό το ποσό, αλλά επίσης δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι το 2035», δήλωσε.
Ο Ρούτε τόνισε ότι οι χώρες της Συμμαχίας πρέπει να ακολουθήσουν μια πορεία προς τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, με ετήσιες αυξήσεις.
«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο ώστε να διασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον θα παραμείνουμε μπροστά από τους Ρώσους. Όμως αυτό σημαίνει ότι όλοι μας, η Βρετανία και όλες οι άλλες χώρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα