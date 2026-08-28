Ένας διευθυντής φαρμακευτικής στη Βρετανία και η οικογένειά του, αγνοούνται στο Νεπάλ - Περίπου 540 οι νεκροί

Νικήτρια σε διαγωνισμό ομορφιάς στη Βρετανία η σύζυγος του επιχειρηματία - Ξεκίνησαν εκ νέου τις επιχειρήσεις οι Κινέζοι διασώστες, οι οποίοι είχαν διακόψει υπό τον φόβο νέας πλημμύρας από υπερχείλιση λίμνης

Σαντός Σάχου, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας φαρμακευτικής τεχνολογίας Charac, τη 44χρονη σύζυγό του (νικήτρια στο παρελθόν του διαγωνισμού Μις Ινδία Ηνωμένου Βασιλείου), Σουράμπι Μανμάθ Πάντι, και τα δύο παιδιά τους, τον 18χρονο Σπάνταν Σάχου και τη 13χρονη Σίνα Κουμάρι Σάχου.



Η οικογένεια που έχει ιρλανδική υπηκοότητα ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ινδία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ για πεζοπορία. Επρόκειτο να επιστρέψει σε δέκα ημέρες, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.







Η τελευταία επικοινωνία με την ομάδα των συνταξιδιωτών τους, έγινε την ώρα που περνούσαν τα σύνορα από το Νεπάλ προς το Θιβέτ. Ήταν ακριβώς η στιγμή, την Τετάρτη, που ένας τεράστιος χείμαρρος από πάγο, λάσπη και βράχους, ύψους περίπου 180 μέτρων, σάρωσε το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ. Οι διοργανωτές της εκδρομής αναφέρουν ότι έκτοτε καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες να επικοινωνήσουν με τα μέλη της ομάδας.











Κλείσιμο 538 οι νεκροί, πάνω από 1.400 αγνοούμενοι Συνολικά, πάνω από 1.400 άτομα αγνοούνται μέχρι σήμερα σε Νεπάλ και Κίνα. Ο αριθμός των αγνοουμένων στην κινεζική πλευρά παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές. Την ίδια στιγμή, νεότερος απολογισμός των αρχών φέρνει τους νεκρούς από την καταστροφική κατολίσθηση στους 538.







Στο μεταξύ, μια πρώτη ομάδα διασωστών κατάφερε σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, να φτάσει στην καρδιά της πληγείσας περιοχής, στο κομμάτι της νοτιοδυτικής Κίνας, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua. Συνολικά 21 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από έναν εκπαιδευμένο σκύλο, έφτασαν το απόγευμα στην περιοχή του συνοριακού περάσματος του Γκιρόνγκ, κοντά στο Νεπάλ, και είναι «οι πρώτες επαγγελματικές ομάδες που φτάνουν σε αυτό το νευραλγικής σημασίας σημείο για τις επιχειρήσεις διάσωσης», επεσήμανε το κινεζικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι κινεζικές Αρχές είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεών τους, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούσε η υπερχείλιση της λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα, η οποία προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες.



Ένας διευθυντής εταιρείας παροχής φαρμακευτικών υπηρεσιών στη Βρετανία και η οικογένειά του, συγκαταλέγονται μεταξύ των 33 Βρετανών που εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ , μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Ο λόγος για τον 46χρονο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας φαρμακευτικής τεχνολογίας Charac, τη 44χρονη σύζυγό του (νικήτρια στο παρελθόν του διαγωνισμού Μις Ινδία Ηνωμένου Βασιλείου),, και τα δύο παιδιά τους, τον 18χρονοαι τη 13χρονηΗ οικογένεια που έχει ιρλανδική υπηκοότητα ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ινδία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την περιοχή των συνόρωνγια πεζοπορία. Επρόκειτο να επιστρέψει σε δέκα ημέρες, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.Η τελευταία επικοινωνία με την ομάδα των συνταξιδιωτών τους, έγινε την ώρα που περνούσαν τα σύνορα από το Νεπάλ προς το Θιβέτ. Ήταν ακριβώς η στιγμή, την Τετάρτη, που ένας τεράστιος χείμαρρος από πάγο, λάσπη και βράχους, ύψους περίπου 180 μέτρων, σάρωσε το συνοριακό πέρασμα. Οι διοργανωτές της εκδρομής αναφέρουν ότι έκτοτε καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες να επικοινωνήσουν με τα μέλη της ομάδας.Υπάρχουν ακόμη ελπίδες ότι οι τουρίστες είναι ζωντανοί και περιμένουν να διασωθούν. Ωστόσο, οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη δυσπρόσιτη ορεινή περιοχή.Συνολικά, πάνω απόαγνοούνται μέχρι σήμερα σε Νεπάλ και Κίνα. Ο αριθμός των αγνοουμένων στην κινεζική πλευρά παραμένει σταθερός στους, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές. Την ίδια στιγμή, νεότερος απολογισμός των αρχών φέρνει τους νεκρούς από την καταστροφική κατολίσθηση στουςΣτο μεταξύ, μια πρώτη ομάδα διασωστών κατάφερε σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, να φτάσει στην καρδιά της πληγείσας περιοχής, στο κομμάτι της νοτιοδυτικής Κίνας, μετέδωσε το πρακτορείο. Συνολικά 21 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από έναν εκπαιδευμένο σκύλο, έφτασαν το απόγευμα στην περιοχή του συνοριακού περάσματος του Γκιρόνγκ, κοντά στο Νεπάλ, και είναι «οι πρώτες επαγγελματικές ομάδες που φτάνουν σε αυτό το νευραλγικής σημασίας σημείο για τις επιχειρήσεις διάσωσης», επεσήμανε το κινεζικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι κινεζικές Αρχές είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεών τους, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούσε η υπερχείλιση της λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα, η οποία προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες.

Παράλληλα, στο Νεπάλ, το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 117 τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.







Περίπου 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός, με αξιωματούχους διεθνών οργανισμών να εκφράζουν ανησυχίες για νέες πλημμύρες.



«Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί και έχουν μεγάλη ανάγκη» για βοήθεια, δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη. «Δεν διαθέτουμε λεπτομέρειες, δυστυχώς, διότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη εκτιμήσεις σε βάθος», πρόσθεσε μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κατμαντού. Ο ίδιος εξήγησε ότι η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από τις ομάδες που βρίσκονται επιτόπου.







«Ο απολογισμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται και ανησυχούμε ότι θα εντοπιστούν και άλλα θύματα», τόνισε ο Φίσερ. «Φυσικά ανησυχούμε για το ενδεχόμενο δευτερευουσών πλημμυρών», σημείωσε.



Σύμφωνα με την IFRC, χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ δεκάδες δρόμοι, γέφυρες και άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Ο Φίσερ επεσήμανε ότι φορτηγά της IFCR με είδη πρώτης ανάγκης έχουν αποκλειστεί αφού υπερχείλισε μία λίμνη η οποία είχε σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.



«Άμεση προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις βασικές ανάγκες», πρόσθεσε ο Φίσερ, εξηγώντας ότι η IFCR απηύθυνε χθες, Πέμπτη, έκκληση για τη συγκέντρωση 26,6 εκατ. ευρώ για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.



Από την πλευρά του ο Καμάλ Κισόρε επικεφαλής του γραφείου για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών στον ΟΗΕ, προειδοποίησε για περαιτέρω «αλυσιδωτούς κινδύνους που ενδέχεται να εκδηλωθούν». «Κατά μία έννοια η καταστροφή δεν έχει τελειώσει ακόμη εντελώς. Εξακολουθεί να εκτυλίσσεται με κάποιους τρόπους», είπε.



Στην ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ταρίκ Γιασάρεβιτς δήλωσε ότι έξι υγειονομικές δομές έχουν υποστεί ζημιές από την κατολίσθηση και οκτώ υγειονομικοί είναι μεταξύ των αγνοουμένων.



«Έπειτα από μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, ο εκτοπισμός, ο συνωστισμός και τα προβλήματα στην ύδρευση, την αποχέτευση και τις υπηρεσίες υγείας μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών, όπως η διάρροια και αναπνευστικές παθήσεις», πρόσθεσε.