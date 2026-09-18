Μαθητής 16 ετών άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες: Σκότωσε έξι μαθητές πριν αυτοκτονήσει
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλιππίνες Πυροβολισμοί Σχολείο

Μαθητής 16 ετών άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες: Σκότωσε έξι μαθητές πριν αυτοκτονήσει

Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 4 σοβαρά

Μαθητής 16 ετών άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες: Σκότωσε έξι μαθητές πριν αυτοκτονήσει
2 ΣΧΟΛΙΑ
Επτά νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, και 17 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά, είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών. Ο δήμαρχος των Φιλιππίνων δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας 16χρονος μαθητής.

Το περιστατικό είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες. Μέχρι πρότινος οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία των Φιλιππίνων ήταν σπάνιο φαινόμενο.



Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Μπάνγκα του Νότιου Κοταμπάτο. Νωρίτερα η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση.

Τον περασμένο μήνα ένας μαθητής κατέγραψε τον εαυτό του σε ζωντανή μετάδοση να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν μαθητή σε τάξη της πόλης Ζαμποάνγκα και στη συνέχεια να αυτοκτονεί.

Τον Ιούνιο τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση σε δημόσιο σχολείο στην Τακλομπάν, όπου δύο συμμαθητές τους άνοιξαν πυρ μέσα στους χώρους του.

Κλείσιμο
Οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα με σχετικά αυστηρούς κανονισμούς περί οπλοκατοχής, περιλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού και απαιτήσεων ψυχολογικής αξιολόγησης, παρότι παραμένουν σε κυκλοφορία παράνομα όπλα.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης