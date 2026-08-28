Βίντεο ντοκουμέντο με την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, πάνω από 560 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Νεπάλ

Thank god.. I was worried about that house.. They are alive 😊 pic.twitter.com/2cDGZMY3e8 — Subha (@Vasisubha1) August 28, 2026

40 από την

The Nepali military successfully managed to access a tunnel where they found 350 workers and locals.



A tunnel that was part of a hydropower project had become largely inaccessible following flooding, but a rescue team managed to get in. pic.twitter.com/V2DUxHQ3vQ — Sky News (@SkyNews) August 28, 2026

Κίνδυνος για νέες πλημμύρες

της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ



Οικονομική βοήθεια από την ΕΕ

Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει 12 σορούς από την Ρασούβα, 37 από την Νουακότ,Νταντίνγκ, 54 από την Γκόρκχα, 154 από το ανατολικό Ναβαλπαράσι, 27 από το δυτικό Ναβαλπαράσι, 20 από την Ταναχούν και 223 από το Τσιτουάν.Ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισέλθει σε σήραγγα, όπου εντόπισε 350 εργάτες και κατοίκους. Η σήραγγα, που αποτελούσε μέρος ενός υδροηλεκτρικού έργου, ήταν απροσπέλαστη λόγω των πλημμυρών, αλλά μια ομάδα διάσωσης κατάφερε να εισέλθει σε αυτήν. Σε βίντεο φαίνονται διασώστες αλλά και εγκλωβισμένοι ναΤαυτόχρονα, το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας. Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, ανέφερε αξιωματούχος, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει.Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα φέρεται να έριξε βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά στα ποτάμια συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες στον διάβα τους.Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη. Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφετιού νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε.Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια «ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.