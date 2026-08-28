Βίντεο ντοκουμέντο με την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, πάνω από 560 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Νεπάλ
Βίντεο ντοκουμέντο με την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, πάνω από 560 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Νεπάλ
Ο παγετώνας θεωρείται πως προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες, υπό παρακολούθηση δύο ακόμα για ρωγμές - Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ενώ σήμανε νέος συναγερμός στα σύνορα του βόρειου Νεπάλ λόγω της απειλής υπερχείλισης λίμνης
Ολόκληρες περιοχές έχουν βυθιστεί στη λάσπη μετά το πέρασμα της καταστροφικής πλημμύρας σε Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 567 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.924 παραμένουν αγνοούμενοι.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ενώ την Παρασκευή (28/8) σήμανε νέος συναγερμός στα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με την Κίνα λόγω της απειλής υπερχείλισης μιας λίμνης που δημιουργήθηκε μετά το φαινόμενο.
Στο μεταξύ, το BBC Verify επαλήθευσε την αυθεντικότητα δύο βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης παγετώνα στα Ιμαλάια που θεωρείται ότι προκάλεσε τις πλημμύρες. Τα βίντεο, τα οποία τραβήχτηκαν με drone και αναρτήθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, καταγράφουν την κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ, σε υψόμετρο άνω των 7.200 μέτρων. Στο βίντεο διακρίνονται στήλες σκόνης να υψώνονται στον αέρα κοντά στα χιονισμένα βουνά. Η τοποθεσία των βίντεο ταιριάζει με την κατεύθυνση των νερών που ξεχύθηκαν κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.
Δείτε το βίντεο με την κατάρρευση του παγετώνα:
«Ωστόσο, δεδομένου του τι συνέβη με τον κοντινό παγετώνα, προσπαθούμε να το παρακολουθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Υδρολογίας και Μετεωρολογίας του Νεπάλ. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζουν εικόνες από drone.
Εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD), ενός διεθνούς οργανισμού που ειδικεύεται στους κινδύνους των Ιμαλαΐων, ανέφεραν ότι οι δύο άλλοι παγετώνες τροφοδοτούν τον ποταμό Λέντε που πλημμύρισε. «Οι δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι ένας από τους παγετώνες ενδέχεται να περιέχει παγετώδεις μάζες που απαιτούν παρακολούθηση και αξιολόγηση», δήλωσε ο Τσιάνγκονγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων του ICIMOD.
Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι κρεμαστοί παγετώνες μπορεί να είναι πιο επικίνδυνοι, καθώς προσκολλώνται σε απότομες πλαγιές βουνών, ακριβώς όπως συνέβη και με ένα τμήμα του παγετώνα που κατέρρευσε.
Ο τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτης την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά. Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ενώ την Παρασκευή (28/8) σήμανε νέος συναγερμός στα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με την Κίνα λόγω της απειλής υπερχείλισης μιας λίμνης που δημιουργήθηκε μετά το φαινόμενο.
Στο μεταξύ, το BBC Verify επαλήθευσε την αυθεντικότητα δύο βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης παγετώνα στα Ιμαλάια που θεωρείται ότι προκάλεσε τις πλημμύρες. Τα βίντεο, τα οποία τραβήχτηκαν με drone και αναρτήθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, καταγράφουν την κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ, σε υψόμετρο άνω των 7.200 μέτρων. Στο βίντεο διακρίνονται στήλες σκόνης να υψώνονται στον αέρα κοντά στα χιονισμένα βουνά. Η τοποθεσία των βίντεο ταιριάζει με την κατεύθυνση των νερών που ξεχύθηκαν κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.
Δείτε το βίντεο με την κατάρρευση του παγετώνα:
Υπό παρακολούθηση δύο παγετώνες για ρωγμέςΑξιωματούχοι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Νεπάλ δήλωσαν ότι προσπαθούν να παρακολουθήσουν δύο ακόμη παγετώνες κοντά σε αυτόν που κατέρρευσε. Αναφέρουν ότι η παρακολούθηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ορισμένες εικόνες που έχουν λάβει φαίνεται να δείχνουν ρωγμές. Οι ρωγμές αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι επίκειται κατάρρευση και ενδέχεται να υπάρχουν στους παγετώνες εδώ και αρκετό καιρό, αναφέρουν.
«Ωστόσο, δεδομένου του τι συνέβη με τον κοντινό παγετώνα, προσπαθούμε να το παρακολουθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Υδρολογίας και Μετεωρολογίας του Νεπάλ. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζουν εικόνες από drone.
Εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD), ενός διεθνούς οργανισμού που ειδικεύεται στους κινδύνους των Ιμαλαΐων, ανέφεραν ότι οι δύο άλλοι παγετώνες τροφοδοτούν τον ποταμό Λέντε που πλημμύρισε. «Οι δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι ένας από τους παγετώνες ενδέχεται να περιέχει παγετώδεις μάζες που απαιτούν παρακολούθηση και αξιολόγηση», δήλωσε ο Τσιάνγκονγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων του ICIMOD.
Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι κρεμαστοί παγετώνες μπορεί να είναι πιο επικίνδυνοι, καθώς προσκολλώνται σε απότομες πλαγιές βουνών, ακριβώς όπως συνέβη και με ένα τμήμα του παγετώνα που κατέρρευσε.
Ο τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτης την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά. Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
Χωριά κάτω από τη λάσπη
Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2026
Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει 12 σορούς από την Ρασούβα, 37 από την Νουακότ, 40 από την Νταντίνγκ, 54 από την Γκόρκχα, 154 από το ανατολικό Ναβαλπαράσι, 27 από το δυτικό Ναβαλπαράσι, 20 από την Ταναχούν και 223 από το Τσιτουάν.
Thank god.. I was worried about that house.. They are alive 😊 pic.twitter.com/2cDGZMY3e8— Subha (@Vasisubha1) August 28, 2026
Ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισέλθει σε σήραγγα, όπου εντόπισε 350 εργάτες και κατοίκους. Η σήραγγα, που αποτελούσε μέρος ενός υδροηλεκτρικού έργου, ήταν απροσπέλαστη λόγω των πλημμυρών, αλλά μια ομάδα διάσωσης κατάφερε να εισέλθει σε αυτήν. Σε βίντεο φαίνονται διασώστες αλλά και εγκλωβισμένοι να σέρνονται στις λάσπες.
The Nepali military successfully managed to access a tunnel where they found 350 workers and locals.— Sky News (@SkyNews) August 28, 2026
A tunnel that was part of a hydropower project had become largely inaccessible following flooding, but a rescue team managed to get in. pic.twitter.com/V2DUxHQ3vQ
Κίνδυνος για νέες πλημμύρεςΤαυτόχρονα, το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας. Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, ανέφερε αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα φέρεται να έριξε βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά στα ποτάμια συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες στον διάβα τους.
Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη. Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφετιού νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.
Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.
Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.
Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια «ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.
Οικονομική βοήθεια από την ΕΕ
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