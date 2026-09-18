Saudi Aramco: Παγώνει τις παραδόσεις πετρελαίου σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια για τον επόμενο μήνα
Saudi Aramco: Παγώνει τις παραδόσεις πετρελαίου σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια για τον επόμενο μήνα
Η Σαουδική Αραβία διέκοψε προσωρινά τον εφοδιασμό πελατών στην Ευρώπη - Ανησυχία για τις επιπτώσεις στις αγορές μετά το πλήγμα στον αγωγό East - West, αναζητούνται εναλλακτικές προμήθειες
Η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα τους διαθέσει ποσότητες αργού πετρελαίου τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση με drones στον βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για την απόφαση αυτή και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες συνήθως προμηθεύονται σαουδαραβικό πετρέλαιο μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερές μηνιαίες παραδόσεις. Ωστόσο, οι παραδόσεις αυτές δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς η πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απόφαση αφορά όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές.
Ο αγωγός αναμένεται να επαναλειτουργήσει εν μέρει μέσα στις επόμενες ημέρες και να επιστρέψει πλήρως σε λειτουργία μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της κατάστασης.
Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, καθώς μεταφέρει πετρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς τα δυτικά παράλια.
Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους πελάτες της Aramco, οι οποίοι επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση εναλλακτικών ποσοτήτων πετρελαίου.
Η πολωνική ενεργειακή εταιρεία Orlen SA προκήρυξε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς από την Παρασκευή, αναζητώντας νέες πηγές προμήθειας.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν τον Ιούνιο περίπου 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από τη Σαουδική Αραβία.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες συνήθως προμηθεύονται σαουδαραβικό πετρέλαιο μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερές μηνιαίες παραδόσεις. Ωστόσο, οι παραδόσεις αυτές δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς η πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απόφαση αφορά όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές.
Συναγερμός μετά την επίθεση στον αγωγό East - WestΗ Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού East-West, μετά από επίθεση με drones.
Ο αγωγός αναμένεται να επαναλειτουργήσει εν μέρει μέσα στις επόμενες ημέρες και να επιστρέψει πλήρως σε λειτουργία μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της κατάστασης.
Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, καθώς μεταφέρει πετρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς τα δυτικά παράλια.
Αγώνας δρόμου για εναλλακτικές προμήθειεςΤα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παραλαμβάνουν συνήθως σαουδαραβικό αργό από το αιγυπτιακό λιμάνι Sidi Kerir στη Μεσόγειο, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού.
Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους πελάτες της Aramco, οι οποίοι επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση εναλλακτικών ποσοτήτων πετρελαίου.
Η πολωνική ενεργειακή εταιρεία Orlen SA προκήρυξε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς από την Παρασκευή, αναζητώντας νέες πηγές προμήθειας.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν τον Ιούνιο περίπου 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από τη Σαουδική Αραβία.
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