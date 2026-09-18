Ανακαλύφθηκε νέο είδος αιλουροειδούς για πρώτη φορά έπειτα από έναν αιώνα, τι ξέρουμε για τη μυστηριώδη «τιλκάγιο»

«Ποτέ δεν περιμέναμε ότι αυτό το βολιβιανό αιλουροειδές θα αποτελούσε ξεχωριστό είδος. Κανείς δεν το είχε προτείνει στο παρελθόν ως διαφορετικό ζώο ή υποείδος», δήλωσε ο Λεσκροάρ.Σύμφωνα με τη γενετική ανάλυση, η εξελικτική γραμμή του Leopardus tilcayo διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες τιγρογαλές πριν από περίπου 1,4 εκατομμύρια χρόνια.Ένα από τα δύο ζωντανά δείγματα που μελετήθηκαν είναι ένα αρσενικό ηλικίας 10 ετών, το οποίο σήμερα φιλοξενείται στο καταφύγιο άγριας ζωής Senda Verde στη Βολιβία, αφού προηγουμένως. Η παρατήρησή του ήταν αυτή που κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς τα χαρακτηριστικά του δεν ταίριαζαν με τις περιγραφές που βασίζονταν κυρίως σε αιλουροειδή από τη Βραζιλία.«Αυτό μας έκανε να αναρωτηθούμε: ποιο αιλουροειδές της ομάδας των τιγρογαλών έχουμε πραγματικά στη Βολιβία;» ανέφερε η Νογκάλες-Ασκαρούνζ.Παράλληλα, οι ερευνητές περιέγραψαν και ένα νέο υποείδος τιγρογαλής από την περιοχή Γιούνγκας του Περού, το οποίο ονόμασαν Leopardus tigrinus antisuyo, από την περιοχή Αντισούγιου της παλιάς Αυτοκρατορίας των Ίνκας.Η ανακάλυψη του tilcayo έρχεται την ώρα που τα δάση των Γιούνγκας αντιμετωπίζουνκατατάσσει σήμερα τις τιγρογαλές σε δύο κατηγορίες «ευάλωτων» ειδών, με τους πληθυσμούς τους να μειώνονται. Τα νέα δεδομένα θα αξιολογηθούν ώστε οι πέντε ξεχωριστές γενετικές γραμμές να εξεταστούν αυτόνομα. Ο, εξελικτικός βιολόγος στο Ποντιφικό Καθολικό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη Βραζιλία και ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, τόνισε ότι η ανακάλυψη δείχνει πως ακόμη και σε γνωστές ομάδες ζώων υπάρχουν είδη που παραμένουν άγνωστα. «Υπάρχουν πολλά είδη στον κόσμο που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν καν μάθουμε ότι υπάρχουν», σημειώνει ο ειδικός.