Η οικιακή βοηθός συνελήφθη για την επίθεση σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βάρη
Η οικιακή βοηθός συνελήφθη για την επίθεση σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βάρη
Σε βάρος κατηγορούμενης ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, αλλά και για μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή διαφυγής των ζώων συντροφιάς
Η οικιακή βοηθός και όχι μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά συνελήφθη τελικά για την επίθεση των δύο σκύλων στη Βάρη που έγινε χθες Πέμπτη. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Από την επίθεση των λυκόσκυλων τρεις πολίτες τραυματίστηκαν.
Στην γυναίκα ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα η οποία αφορά στα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.
Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν πως για το περιστατικό συνελήφθη η θεία του τενίστα. Ωστόσο η οικογένεια το διέψευσε και ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η κάτοχος των σκυλιών δεν είναι συγγενής της οικογένειας Τσιτσιπά.
Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της οδού Υπάτης στη Βάρη, όταν τα δύο σκυλιά βγήκαν από κατοικία και κινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, επιτιθέμενα σε πολίτες. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 76χρονος άνδρας, συγγενικό του πρόσωπο και μία 57χρονη γυναίκα.
Ο 76χρονος δέχθηκε επίθεση στο αριστερό του χέρι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο.
Το συγγενικό του πρόσωπο δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης 19, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης στο αριστερό χέρι.
Η 57χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και στο μπούτι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να της γίνουν ράμματα.
Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η Τίνα Κασιδόκωστα, η οποία περιέγραψε στο protothema.gr τις στιγμές της επίθεσης. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον θείο της ότι είχε δεχθεί επίθεση από δύο σκυλιά και αποφάσισε να μεταβεί στο σημείο. «Ο θείος μου μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάγκωσαν δύο λυκόσκυλα, έτσι αποφάσισα να πάω από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την περιγραφή της, ενώ ανέβαινε την οδό είδε σε απόσταση δύο σκυλιά. «Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά εις μάτην. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάρης», είπε.
Στην γυναίκα ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα η οποία αφορά στα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.
Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν πως για το περιστατικό συνελήφθη η θεία του τενίστα. Ωστόσο η οικογένεια το διέψευσε και ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η κάτοχος των σκυλιών δεν είναι συγγενής της οικογένειας Τσιτσιπά.
Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της οδού Υπάτης στη Βάρη, όταν τα δύο σκυλιά βγήκαν από κατοικία και κινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, επιτιθέμενα σε πολίτες. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 76χρονος άνδρας, συγγενικό του πρόσωπο και μία 57χρονη γυναίκα.
Η επίθεση των σκύλων
Ο 76χρονος δέχθηκε επίθεση στο αριστερό του χέρι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο.
Το συγγενικό του πρόσωπο δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης 19, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης στο αριστερό χέρι.
Η 57χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και στο μπούτι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να της γίνουν ράμματα.
Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η Τίνα Κασιδόκωστα, η οποία περιέγραψε στο protothema.gr τις στιγμές της επίθεσης. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον θείο της ότι είχε δεχθεί επίθεση από δύο σκυλιά και αποφάσισε να μεταβεί στο σημείο. «Ο θείος μου μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάγκωσαν δύο λυκόσκυλα, έτσι αποφάσισα να πάω από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την περιγραφή της, ενώ ανέβαινε την οδό είδε σε απόσταση δύο σκυλιά. «Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά εις μάτην. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάρης», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα