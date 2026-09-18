Μακελειό στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας κοντά σε τέμενος την ώρα της προσευχής

Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών

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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σκοτώθηκαν στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όταν βομβιστής αυτοκτονίας έπεσε με όχημα γεμάτο εκρηκτικά πάνω σε αστυνομική εγκατάσταση, την ώρα που σε διπλανό τέμενος πραγματοποιούνταν η προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με τις αρχές.Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Κοχάτ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με τοΣύμφωνα με τον επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας,, το παγιδευμένο όχημα προσέκρουσε στον εξωτερικό τοίχο της αστυνομικής εγκατάστασης, ενώ ένοπλοι που συνόδευαν τον δράστη άνοιξαν πυρ. «Ήταν επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε ο ίδιος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των δραστών ή να έχει αναλάβει κάποια οργάνωση την ευθύνη.Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε τέμενος όπου αστυνομικοί, μέλη των οικογενειών τους και άλλοι πολίτες συμμετείχαν στην προσευχή της Παρασκευής, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.Μετά την έκρηξη ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των δραστών, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.Ένας από τους επιτιθέμενους, ο οποίος φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανέφερε η αστυνομία.Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των υπόλοιπων δραστών.