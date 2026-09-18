Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Μακελειό στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας κοντά σε τέμενος την ώρα της προσευχής
Μακελειό στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας κοντά σε τέμενος την ώρα της προσευχής
Δεκάδες οι τραυματίες στην επίθεση στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα – Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των Πακιστανών Ταλιμπάν
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σκοτώθηκαν στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όταν βομβιστής αυτοκτονίας έπεσε με όχημα γεμάτο εκρηκτικά πάνω σε αστυνομική εγκατάσταση, την ώρα που σε διπλανό τέμενος πραγματοποιούνταν η προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με τις αρχές.
Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Κοχάτ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας, Ζουλφικάρ Χαμίντ, το παγιδευμένο όχημα προσέκρουσε στον εξωτερικό τοίχο της αστυνομικής εγκατάστασης, ενώ ένοπλοι που συνόδευαν τον δράστη άνοιξαν πυρ. «Ήταν επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε ο ίδιος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των δραστών ή να έχει αναλάβει κάποια οργάνωση την ευθύνη.
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε τέμενος όπου αστυνομικοί, μέλη των οικογενειών τους και άλλοι πολίτες συμμετείχαν στην προσευχή της Παρασκευής, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Ένας από τους επιτιθέμενους, ο οποίος φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανέφερε η αστυνομία.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των υπόλοιπων δραστών.
Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Κοχάτ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας, Ζουλφικάρ Χαμίντ, το παγιδευμένο όχημα προσέκρουσε στον εξωτερικό τοίχο της αστυνομικής εγκατάστασης, ενώ ένοπλοι που συνόδευαν τον δράστη άνοιξαν πυρ. «Ήταν επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε ο ίδιος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των δραστών ή να έχει αναλάβει κάποια οργάνωση την ευθύνη.
A large explosion has been reported at Police Mosque in Kohat district, Khyber Pakhtunkhwa, during Friday prayers. https://t.co/j6NuNAMWYx pic.twitter.com/F8efkA9LHP— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) September 18, 2026
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε τέμενος όπου αστυνομικοί, μέλη των οικογενειών τους και άλλοι πολίτες συμμετείχαν στην προσευχή της Παρασκευής, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρώνΜετά την έκρηξη ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των δραστών, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Ένας από τους επιτιθέμενους, ο οποίος φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανέφερε η αστυνομία.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των υπόλοιπων δραστών.
🚨 Afghan Suicide Bomber Targets Mosque in Pakistan’s Kohat District— Eagle Eye (@zarrar_11PK) September 18, 2026
An Afghan suicide bomber targeted a mosque in Kohat District, Pakistan, while worshippers were offering Friday prayers. pic.twitter.com/kIbVpMMveJ
Αύξηση των επιθέσεων στις παραμεθόριες περιοχέςΗ βία στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με κύριους στόχους τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις.
Το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν καταφύγια στο Αφγανιστάν για να εκπαιδεύονται και να σχεδιάζουν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος.
Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η μαχητικότητα και η ασφάλεια στο Πακιστάν αποτελούν εσωτερικό ζήτημα της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα