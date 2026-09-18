Ερευνητές κυβερνοασφάλειας «χάκαραν» την OpenAI με εργαλείο της Anthropic: Νέες ανησυχίες για την προστασία των μοντέλων AI

Πώς έγινε η παραβίαση

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Νέα ανησυχία για την αυτόνομη δράση της τεχνητής νοημοσύνης

Να διεισδύσει στα συστήματα τηςχρησιμοποιώντας λογισμικό της μεγάλης ανταγωνίστριάς της,, και αποκαλύπτοντας αδυναμίες στην ασφάλεια της εταιρείας που δημιούργησε το, κατάφερε μια ομάδα ερευνητών κυβερνοασφάλειας.Οι ερευνητές απέκτησαν, σύμφωνα με τους, πρόσβαση στον λογαριασμόενός εργαζομένου της OpenAI, γεγονός που τους επέτρεψε να διαβάσουν εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με λογισμικό της εταιρείας και να προτείνουν αλλαγές.Η ομάδα είχε λάβει πρόσβαση σε εργαλείο της, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες ασφαλείας και πληρώθηκε για την έρευνα στο πλαίσιο προγράμματος εντοπισμού ευπαθειών, πριν αυτές μπορέσουν να αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες.Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η δυνατότητα των ερευνητών να παρακάμψουν γρήγορα τις άμυνες ενός από τα δύο κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της, ενώ εντείνονται οι φόβοι για τη χρήση ισχυρών μοντέλων AI απόκαι κρατικούς φορείς.Οι τρεις ερευνητές της μικρής εταιρείας κυβερνοασφάλειαςέλαβαναπό την OpenAI μέσω του προγράμματοςμιας κοινής πρακτικής στον τεχνολογικό κλάδο, όπου εταιρείες ανταμείβουν ανεξάρτητους ερευνητές για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας.Οι ερευνητές εκμεταλλεύτηκαν ένα ελάττωμα στη διαμόρφωση του φόρουμ κοινότητας της, το οποίο φιλοξενείται από τρίτη πλατφόρμα (). Μέσω αυτής της αδυναμίας κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα σύνδεσης και, τελικά, σε λογαριασμόενός εργαζομένου τηςΟ συγκεκριμένος λογαριασμός είχε πρόσβαση σε εσωτερικό κώδικα μέσω του, επιτρέποντας στους ερευνητές να δουν πληροφορίες που κανονικά δεν ήταν διαθέσιμες στο κοινό.«Ευχαριστούμε τους ερευνητές που επικοινώνησαν μαζί μας και μοιράστηκαν τα ευρήματά τους», ανέφερε η OpenAI, προσθέτοντας ότι τα προβλήματα έχουν πλέονΑπό την πλευρά της, ηαρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ηI δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα τωνγια δηλώσεις.Η αποκάλυψη, που δημοσιεύθηκε αρχικά από τη, έγινε την ίδια στιγμή που η Anthropic παρουσίασε νέα στοιχεία σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία ανάπτυξης των δικών της μοντέλων.Η εταιρεία ανέφερε ότι το 26% της έρευνας και ανάπτυξης των νέων μοντέλων της «καθοδηγείται» πλέον από το μοντέλο, έναντι μόλις 1% τον περασμένο Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος των εργασιών που της ανέθεσαν άνθρωποι, πάντα όμως υπό επίβλεψη.Η Anthropic υποστήριξε ότι, όσο τα συστήματα AI γίνονται ισχυρότερα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς μοντέλων. «Μοιραστήκαμε αυτά τα δεδομένα για να βοηθήσουμε το κοινό να κατανοήσει πόσο κοντά βρίσκεται ο κόσμος στην επίτευξη της αναδρομικής αυτοβελτίωσης», ανέφερε η εταιρεία.Πρόκειται για το σημείο στο οποίο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε θεωρητικά να εκπαιδεύει και να βελτιώνει τον εαυτό του ή να δημιουργεί νέα μοντέλα με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.