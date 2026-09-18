Το κατηγορώ των αδελφών του εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης για την αστυνομία του Λονδίνου: Βιάστηκαν να τον συλλάβουν

Περιέγραψαν στο BBC Radio 4 ότι η ψυχική κατάσταση του Νίκολας Μπράντραμ «κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολη» - «Η αστυνομία δεν έδειξε την ίδια βιασύνη να αποκαταστήσουν το όνομά του»