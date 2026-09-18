Το κατηγορώ των αδελφών του εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης για την αστυνομία του Λονδίνου: Βιάστηκαν να τον συλλάβουν
Το κατηγορώ των αδελφών του εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης για την αστυνομία του Λονδίνου: Βιάστηκαν να τον συλλάβουν
Περιέγραψαν στο BBC Radio 4 ότι η ψυχική κατάσταση του Νίκολας Μπράντραμ «κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολη» - «Η αστυνομία δεν έδειξε την ίδια βιασύνη να αποκαταστήσουν το όνομά του»
Δριμύ κατηγορώ κατά της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου για τον θάνατο του αδελφού τους και εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης Νίκολας Μπράντραμ που βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 44 ετών στο σπίτι του στη βρετανική πρωτεύουσα, εξαπέλυσαν οι αδερφές του, Αλέξια Χικς και Σόφι Βόλκερ.
Μιλώντας στο BBC 4 οι δύο γυναίκες χαρακτήρισαν «αμελή» και «απερίσκεπτη» την αστυνομία στον χειρισμό της υπόθεσης του άνδρα που έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα του Πούτνι το 2017 για την οποία είχε θεωρηθεί ύποπτος ο Μπράντραμ.
Μια ημέρα μετά τη δήλωση της οικογένειας του 44χρονου ότι «έβαλε τέλος στη ζωή του έπειτα από μήνες τεράστιας πίεσης» που προκλήθηκε από την έρευνα, οι αδερφές του περιέγραψαν στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι η ψυχική κατάσταση του αδελφού τους επιδεινωνόταν και ότι «κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολη» για εκείνον τους τελευταίους μήνες.
«Διάβαζε όλα όσα υπήρχαν στο διαδίκτυο. Επειδή στο διαδίκτυο εξακολουθούσαν να τον θεωρούν ένοχο. Και νομίζω ότι η βιασύνη της αστυνομίας να τον συλλάβει και η βιασύνη να βγει το θέμα στον Τύπο, νομίζω ότι δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν υπήρχε η ίδια βιασύνη να τον βοηθήσουν να αποκαταστήσει το όνομά του» είπαν χαρακτηριστικά.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία από την πλευρά της δήλωσε ότι αναγνωρίζει «την πίεση που μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι κάποιος αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής έρευνας» και ότι έχει γίνει υποχρεωτική παραπομπή στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας του σώματος.
Ο Μπράντραμ συνελήφθη τον Ιούνιο ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης αλλά την περασμένη εβδομάδα, η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα. Ο 44χρονος, όμως, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως «απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος».
«Ξέρετε, η Μητροπολιτική Αστυνομία ήταν αμελής, ήταν απερίσκεπτη και, ξέρετε, απέτυχε απέναντι στον αδελφό μας. Απέτυχαν στο καθήκον τους απέναντι στον αδελφό μας και στην ευρύτερη οικογένεια και, θα μπορούσε κανείς να πει, απέναντι στην κοινωνία, επειδή ο “Putney pusher” εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος» τόνισαν οι αδερφές του Μπράντραμ.
«Παρείχαμε πολύ γρήγορα στοιχεία που έδειχναν ότι ο ύποπτος δεν έμοιαζε με τον αδερφό μας. Είχε ένα ατροφικό πόδι από έναν τραυματισμό που είχε υποστεί όταν υπηρετούσε στον στρατό. Το θύμα φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο δράστης είχε καστανά μάτια. Ο αδερφός μας είχε πολύ έντονα μπλε μάτια. Είχε ένα εμφανές στρατιωτικό τατουάζ στον πήχη του, το οποίο λογικά θα ήταν ορατό, καθώς ο άνδρας που έσπρωξε τη γυναίκα φορούσε μπλουζάκι» είπαν οι αδερφές του 44χρονου προσθέτοντας ότι είχαν στοιχεία που έδειχναν ότι βρισκόταν στο γραφείο του την ώρα της επίθεσης.
«Οπότε αυτό ήρθε εντελώς από το πουθενά, ουσιαστικά έπειτα από μια καταγγελία που θα πρέπει να ήταν είτε κακόβουλη είτε λανθασμένη» πρόσθεσαν.
Μιλώντας στο BBC 4 οι δύο γυναίκες χαρακτήρισαν «αμελή» και «απερίσκεπτη» την αστυνομία στον χειρισμό της υπόθεσης του άνδρα που έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα του Πούτνι το 2017 για την οποία είχε θεωρηθεί ύποπτος ο Μπράντραμ.
Met was negligent and reckless, sisters of 'Putney pusher' suspect tell BBC https://t.co/DA1evP6N31— BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2026
Μια ημέρα μετά τη δήλωση της οικογένειας του 44χρονου ότι «έβαλε τέλος στη ζωή του έπειτα από μήνες τεράστιας πίεσης» που προκλήθηκε από την έρευνα, οι αδερφές του περιέγραψαν στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι η ψυχική κατάσταση του αδελφού τους επιδεινωνόταν και ότι «κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολη» για εκείνον τους τελευταίους μήνες.
«Διάβαζε όλα όσα υπήρχαν στο διαδίκτυο. Επειδή στο διαδίκτυο εξακολουθούσαν να τον θεωρούν ένοχο. Και νομίζω ότι η βιασύνη της αστυνομίας να τον συλλάβει και η βιασύνη να βγει το θέμα στον Τύπο, νομίζω ότι δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν υπήρχε η ίδια βιασύνη να τον βοηθήσουν να αποκαταστήσει το όνομά του» είπαν χαρακτηριστικά.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία από την πλευρά της δήλωσε ότι αναγνωρίζει «την πίεση που μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι κάποιος αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής έρευνας» και ότι έχει γίνει υποχρεωτική παραπομπή στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας του σώματος.
Ο Μπράντραμ συνελήφθη τον Ιούνιο ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης αλλά την περασμένη εβδομάδα, η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα. Ο 44χρονος, όμως, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως «απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος».
«Ξέρετε, η Μητροπολιτική Αστυνομία ήταν αμελής, ήταν απερίσκεπτη και, ξέρετε, απέτυχε απέναντι στον αδελφό μας. Απέτυχαν στο καθήκον τους απέναντι στον αδελφό μας και στην ευρύτερη οικογένεια και, θα μπορούσε κανείς να πει, απέναντι στην κοινωνία, επειδή ο “Putney pusher” εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος» τόνισαν οι αδερφές του Μπράντραμ.
«Κακόβουλη ή λανθασμένη καταγγελία»Οι ίδιες υποστήριξαν χαρακτήρισαν «γελοίο» το γεγονός ότι ο αδερφός τους θεωρήθηκε ύποπτος καθώς, όπως ισχυρίστηκαν, δεν ταίριαζε με το προφίλ του δράστη.
«Παρείχαμε πολύ γρήγορα στοιχεία που έδειχναν ότι ο ύποπτος δεν έμοιαζε με τον αδερφό μας. Είχε ένα ατροφικό πόδι από έναν τραυματισμό που είχε υποστεί όταν υπηρετούσε στον στρατό. Το θύμα φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο δράστης είχε καστανά μάτια. Ο αδερφός μας είχε πολύ έντονα μπλε μάτια. Είχε ένα εμφανές στρατιωτικό τατουάζ στον πήχη του, το οποίο λογικά θα ήταν ορατό, καθώς ο άνδρας που έσπρωξε τη γυναίκα φορούσε μπλουζάκι» είπαν οι αδερφές του 44χρονου προσθέτοντας ότι είχαν στοιχεία που έδειχναν ότι βρισκόταν στο γραφείο του την ώρα της επίθεσης.
«Οπότε αυτό ήρθε εντελώς από το πουθενά, ουσιαστικά έπειτα από μια καταγγελία που θα πρέπει να ήταν είτε κακόβουλη είτε λανθασμένη» πρόσθεσαν.
«Ήταν ένας κύριος. Ήταν ο πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένος μας αδελφός και θείος, πατέρας, γιος. Ήταν πραγματικά οικογενειάρχης και πάντα ήμασταν μια πολύ δεμένη οικογένεια και δεν άξιζε να του συμβεί τίποτα από όλα αυτά» κατέληξαν οι αδερφές του Νίκολας Μπράντραμ.
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