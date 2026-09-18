Μετά τις απειλές Τραμπ, οι Ιρανοί έκαναν νέα οχυρωματικά έργα στην πυρηνική εγκατάσταση «Pickaxe Mountain»
Μετά τις απειλές Τραμπ, οι Ιρανοί έκαναν νέα οχυρωματικά έργα στην πυρηνική εγκατάσταση «Pickaxe Mountain»
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ενίσχυση των εισόδων των υπόγειων σηράγγων κοντά στη Νατάνζ - Οι ΗΠΑ παρακολουθούν «δραστηριότητα» στην εγκατάσταση
Νέα δορυφορικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι το Ιράν έχει ενισχύσει τα μέτρα προστασίας γύρω από τις εισόδους των σηράγγων στην εγκατάσταση Pickaxe Mountain, η οποία συνδέεται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι το σημείο μπορεί να αποτελέσει στόχο.
Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια (Institute for Science and International Security), που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δορυφορικές εικόνες της 11ης Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι παραμένουν χωμάτινα οχυρώματα στους δρόμους που οδηγούν στις δυτικές εισόδους των σηράγγων, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.
Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί πρόσβασης στην περιοχή ενισχύουν την εκτίμηση πως η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για κανονικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολύτιμος εξοπλισμός ή υλικά να παραμένουν στο εσωτερικό της.
Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τις νέες προειδοποιήσεις του Τραμπ για την εγκατάσταση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί «κάποια δραστηριότητα» στο Pickaxe Mountain και κάλεσε την Τεχεράνη να μην «το παρατραβήξει».
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της εγκατάστασης. Σε συνέντευξή του στο Fox στις 28 Ιουλίου είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν «ακριβώς τι συμβαίνει» στο σημείο και ότι ενδέχεται να μπορούν να «καταστρέψουν το Pickaxe» εάν αποτύχει η διπλωματία.
Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2020, μετά από πράξη δολιοφθοράς που προκάλεσε ζημιές σε προηγμένη μονάδα συναρμολόγησης φυγοκεντρητών στη Νατάνζ.
Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει αργότερα ότι κατασκευάζεται μια εναλλακτική υπόγεια εγκατάσταση για την παραγωγή προηγμένων φυγοκεντρητών.
Αναλυτές εκτιμούν ότι τμήματα του συγκροτήματος μπορεί να βρίσκονται σε βάθος τουλάχιστον 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του βουνού, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν πραγματοποιείται εκεί καμία πυρηνική δραστηριότητα.
Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν στρατιωτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της εγκατάστασης, ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η πλήρης καταστροφή ενός τόσο βαθιά θαμμένου συγκροτήματος.
Μεταξύ των πιθανών επιλογών, ανέφερε, θα μπορούσε να είναι η στόχευση των εισόδων και η κάλυψή τους με συντρίμμια και χώμα, ώστε να αυξηθεί το κόστος και η δυσκολία επανεκκίνησης της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια (Institute for Science and International Security), που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δορυφορικές εικόνες της 11ης Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι παραμένουν χωμάτινα οχυρώματα στους δρόμους που οδηγούν στις δυτικές εισόδους των σηράγγων, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.
Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί πρόσβασης στην περιοχή ενισχύουν την εκτίμηση πως η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για κανονικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολύτιμος εξοπλισμός ή υλικά να παραμένουν στο εσωτερικό της.
Ενισχύονται οι υπόγειες εγκαταστάσειςΗ έκθεση αναφέρει επίσης ότι προστέθηκαν νέες ποσότητες χώματος πάνω από μία από τις δυτικές εισόδους των σηράγγων, καθώς και πάνω από ομάδα εισόδων κοντά στις αρχικές προσβάσεις που είχαν κατασκευαστεί το 2007. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι παρεμβάσεις αυτές αυξάνουν το πάχος του στρώματος προστασίας πάνω από τις εισόδους και ενισχύουν την αντοχή τους απέναντι σε πιθανές αεροπορικές επιθέσεις.
Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τις νέες προειδοποιήσεις του Τραμπ για την εγκατάσταση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί «κάποια δραστηριότητα» στο Pickaxe Mountain και κάλεσε την Τεχεράνη να μην «το παρατραβήξει».
NOW - Trump, at GOP midterm convention: "We noticed there's a little activity at Pickaxe [Mountain]. I would advise Iran not to get cute. Because we will have to hit them very hard, we have no choice." pic.twitter.com/NO9pDSHEpX— Whiplash347 (@Whiplash437) September 18, 2026
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της εγκατάστασης. Σε συνέντευξή του στο Fox στις 28 Ιουλίου είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν «ακριβώς τι συμβαίνει» στο σημείο και ότι ενδέχεται να μπορούν να «καταστρέψουν το Pickaxe» εάν αποτύχει η διπλωματία.
Μια εγκατάσταση βαθιά κάτω από το βουνόΗ εγκατάσταση Pickaxe Mountain βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα από το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει πολλαπλές εισόδους που οδηγούν σε ένα βαθύ υπόγειο συγκρότημα.
Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2020, μετά από πράξη δολιοφθοράς που προκάλεσε ζημιές σε προηγμένη μονάδα συναρμολόγησης φυγοκεντρητών στη Νατάνζ.
Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει αργότερα ότι κατασκευάζεται μια εναλλακτική υπόγεια εγκατάσταση για την παραγωγή προηγμένων φυγοκεντρητών.
Αναλυτές εκτιμούν ότι τμήματα του συγκροτήματος μπορεί να βρίσκονται σε βάθος τουλάχιστον 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του βουνού, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν πραγματοποιείται εκεί καμία πυρηνική δραστηριότητα.
«Η εύκολη επίθεση ίσως έχει χαθεί»Ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλί, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Foundation for Defense of Democracies, δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως το «παράθυρο» για μια άμεση και εύκολη επίθεση στην εγκατάσταση μπορεί να έχει κλείσει λόγω του βάθους και των οχυρώσεων.
Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν στρατιωτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της εγκατάστασης, ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η πλήρης καταστροφή ενός τόσο βαθιά θαμμένου συγκροτήματος.
Μεταξύ των πιθανών επιλογών, ανέφερε, θα μπορούσε να είναι η στόχευση των εισόδων και η κάλυψή τους με συντρίμμια και χώμα, ώστε να αυξηθεί το κόστος και η δυσκολία επανεκκίνησης της λειτουργίας της εγκατάστασης.
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