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Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τη Ρόδο: Παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος η δημιουργία βάσης UAV
Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τη Ρόδο: Παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος η δημιουργία βάσης UAV
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο
Σε νέα πρόκληση με επίκεντρο τη Ρόδο προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στρεφόμενο κατά της δημιουργίας βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νησί και επαναφέροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης.
Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η δημιουργία της βάσης UAV συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που, κατά την Άγκυρα, διέπει τη Ρόδο.
Ειδικότερα, αναφέρει: «Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού».
Η τουρκική πλευρά συνεχίζει σε υψηλούς τόνους, ισχυριζόμενη ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο.
«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες».
Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζει ως «θετικό βήμα» την απόφαση της Ελλάδας να μεταφέρει το σύστημα αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι η εξέλιξη συνιστά επιστροφή από μια «λανθασμένη πρακτική».
«Αξιολογούμε την απόφαση για μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το τουρκικό ΥΠΑΜ προσθέτει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενέργειες οι οποίες, κατά την εκτίμησή της, συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εποικοδομητικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και θα είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες», σημειώνεται.
Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η δημιουργία της βάσης UAV συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που, κατά την Άγκυρα, διέπει τη Ρόδο.
Ειδικότερα, αναφέρει: «Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού».
Η τουρκική πλευρά συνεχίζει σε υψηλούς τόνους, ισχυριζόμενη ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο.
«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες».
Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζει ως «θετικό βήμα» την απόφαση της Ελλάδας να μεταφέρει το σύστημα αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι η εξέλιξη συνιστά επιστροφή από μια «λανθασμένη πρακτική».
«Αξιολογούμε την απόφαση για μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το τουρκικό ΥΠΑΜ προσθέτει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενέργειες οι οποίες, κατά την εκτίμησή της, συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εποικοδομητικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και θα είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες», σημειώνεται.
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