Αυξάνονται διαρκώς τα θύματα, φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στο Νεπάλ: Τα σενάρια για το πώς προκλήθηκε το χάος, δείτε συγκλονιστικά βίντεο
Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων - Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι τουρίστες
Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων. Ο αριθμός των αγνοουμένων τουριστών ανέρχεται πλέον σε 579, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Οι 113 αγνοούμενοι τουρίστες είναι Νεπαλέζοι, οι 54 από τις ΗΠΑ και 33 από την Βρετανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες. Κατά τις ίδιες πηγές, καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή. Η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς.
BREAKING: New footage shows absolutely horrifying scenes along the China-Nepal border amid devastating flash floods, hundreds missing, many feared dead pic.twitter.com/hwXTz8IzjP— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026
Τα σενάρια για την πλημμύραΟ υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ ανέφερε πως οι αρχικές εκτιμήσεις υποδείκνυαν ότι η αιτία των πλημμυρών ήταν ένας σεισμός που προκάλεσε κατολίσθηση η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως στην περιοχή ανιχνεύτηκε δόνηση που δεν ήταν σεισμός αλλά προκλήθηκε από κατολίσθηση. Η δόνηση καταγράφηκε ως ισοδύναμη με σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.
Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και χύνεται στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ που εκβάλλει εν τέλει στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ.
Η κατολίσθηση πιθανότατα έλαβε τη μορφή «χιονοστιβάδας από πάγο και βράχους που προήλθε από έναν παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ, η οποία μπλόκαρε τον ποταμό και προκάλεσε ξαφνική πλημμυρική ροή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD) στο Κατμαντού που μίλησε στο CNN.
A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal washed away villages, damaging roads, bridges and power projects, with authorities fearing more casualties, as hundreds of people were provisionally reported missing.— ABC News (@ABC) August 26, 2026
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«Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις, αλλά στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές με υψηλό υψόμετρο, μπορεί να οφείλονται σε πολύπλοκες αλυσίδες γεγονότων» λέει στο BBC η καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, Λιζ Στίβενς.
🇳🇵 | 🚨 - Devastating flooding has hit Nepal. pic.twitter.com/QV0WIFGctV— Flashpoint (@Flashpo1nts) August 26, 2026
Η θεωρία τους είναι ότι συνέβη μια κατολίσθηση βράχων την ίδια στιγμή που έσπασε ο παγετώνας, δημιουργώντας ένα μείγμα πάγου και βράχων που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς κατέβαινε, παρέσυρε επίσης ιζήματα που ήταν ήδη εμποτισμένα με νερό, λόγω των μουσώνων, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία του τεράστιου όγκου νερού.
«Η οικογένειά μου παρασύρθηκε από τα νερά μπροστά στα μάτια μου»«Τα μέλη της οικογένειάς μου παρασύρθηκαν από την πλημμύρα μπροστά στα μάτια μου», λέει στο BBC η Καλπάνα Μάλα από την περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ.
Λέει ότι ο πατέρας της, η μητέρα της, η αδερφή της και τα παιδιά της αδερφής της παρασύρθηκαν χάθηκαν. «Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την πλημμύρα. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα», λέει.
«Αυτή η πλημμύρα πήρε τα πάντα, αλλά ο γιος μου και εγώ σκαρφαλώσαμε στην ταράτσα ενός σπιτιού και επιβιώσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πώς», συμπληρώνει. Ο γιος της Μάλα, λέει ότι έσωσε τη μητέρα του τραβώντας την από το χέρι της.
Μια άλλη γυναίκα, η Γκόμα Πάντιτ, λέει ότι έχει χάσει τα βοοειδή της. «Η γεωργική μου γη παρασύρθηκε. Δέκα σακιά με σπόρους μουστάρδας, τόνοι καλαμποκιού και ορυζώνα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχει μείνει τίποτα», ανέφερε. Την έκταση της καταστροφής περιέγραψε ένας εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στην Rasuwa. «Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στο Reuters.
Çin devlet medyasına göre, Nepal tarafında meydana gelen devasa toprak kayması Tibet’teki Gyirong Limanı’nı vurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin kayıp olduğu bildirildi. pic.twitter.com/tZ4yj0tNWg— Eskişehir Medya (@eskmedya) August 26, 2026
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.
Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργοΤην ίδια ώρα, 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες. Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.
«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.
ये कोई फिल्म का सीन नहीं है.... डरावने विजुअल्स आ रहे हैं #Nepal से... बिहार के पश्चिमी - पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले हाई अलर्ट पर हैं.... वाल्मीकिनगर इलाके में #GandakRiver में 3 मीटर ऊँचा फ्लैश फ्लड आने की बात कही जा रही… pic.twitter.com/P4c1wtPylg— Garima Bharti (@GarimaBharti19) August 26, 2026
«Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι»Αστυνομία και στρατός συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.
«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».
«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ.
Στην περιοχή και ο Ερυθρός ΣταυρόςΟ Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Rasuwa.
«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο με ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.
Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».
Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται στενά με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.
Η ΕΕ ενεργοποιεί το σύστημα Copernicus: Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια
«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.
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