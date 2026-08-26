Βίντεο: Το Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον, η αλλαγή φρουράς με το «9 to 5»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόλι Πάρτον Μπάκιγχαμ Παλάτι Τραγουδίστρια

Βίντεο: Το Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον, η αλλαγή φρουράς με το «9 to 5»

Θα σε αγαπάμε για πάντα, έγραψε η βασιλική οικογένεια στο Instagram

Βίντεο: Το Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον, η αλλαγή φρουράς με το «9 to 5»
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Το παλάτι του Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς έξω από το παλάτι, η στρατιωτική μπάντα έπαιξε το τραγούδι «9 to 5». Το βίντεο από την μπάντα δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram.

«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς - συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε η λεζάντα. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εξήραν στα σχόλιά τους τον «υπέροχα φτιαγμένο» και «τέλειο» φόρο τιμής στην θρυλική τραγουδίστρια.

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