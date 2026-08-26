Βίντεο: Το Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον, η αλλαγή φρουράς με το «9 to 5»
Βίντεο: Το Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον, η αλλαγή φρουράς με το «9 to 5»
Θα σε αγαπάμε για πάντα, έγραψε η βασιλική οικογένεια στο Instagram
Το παλάτι του Μπάκιγχαμ τίμησε την Ντόλι Πάρτον που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών.
Κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς έξω από το παλάτι, η στρατιωτική μπάντα έπαιξε το τραγούδι «9 to 5». Το βίντεο από την μπάντα δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram.
«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς - συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε η λεζάντα. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εξήραν στα σχόλιά τους τον «υπέροχα φτιαγμένο» και «τέλειο» φόρο τιμής στην θρυλική τραγουδίστρια.
Κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς έξω από το παλάτι, η στρατιωτική μπάντα έπαιξε το τραγούδι «9 to 5». Το βίντεο από την μπάντα δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram.
«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς - συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε η λεζάντα. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εξήραν στα σχόλιά τους τον «υπέροχα φτιαγμένο» και «τέλειο» φόρο τιμής στην θρυλική τραγουδίστρια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα