Πρώην στέλεχος της CIA αναμένεται να δηλώσει την ενοχή του για τις 303 ράβδους χρυσού αξίας 40 εκατ. δολαρίων
Πρώην στέλεχος της CIA αναμένεται να δηλώσει την ενοχή του για τις 303 ράβδους χρυσού αξίας 40 εκατ. δολαρίων
Ο Ντέιβιντ Ρας είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα πριν από τη σύλληψή του και στη συνέχεια απολύθηκε από τη CIA - Παραμένει υπό κράτηση και μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες
Πρώην αξιωματικός της CIA, στο σπίτι του οποίου είχαν βρεθεί 303 ράβδοι χρυσού αξίας περίπου 40 εκατ. δολαρίων, αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για ακρόαση σχετικά με πιθανή συμφωνία παραδοχής ενοχής.
Ο Ντέιβιντ Ρας έχει επισήμως κατηγορηθεί για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, καθώς φέρεται να παραποίησε στοιχεία μισθοδοσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC News, η υπόθεση είναι ευρύτερη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε επινοήσει ανύπαρκτο πρόγραμμα της CIA και να είχε εξασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν ότι οι ερευνητές θεωρούν πιθανό να λείπουν επιπλέον ποσά ή αντικείμενα πέρα από όσα έχουν ήδη κατασχεθεί στην κατοικία του.
Ο Ρας είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα πριν από τη σύλληψή του και στη συνέχεια απολύθηκε από τη CIA. Παραμένει υπό κράτηση και μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.
Μια συμφωνία παραδοχής ενοχής θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να αποφύγει μια μακρά δίκη, η οποία θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο πιθανά λάθη της CIA στον χειρισμό της υπόθεσης αλλά και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα και στο Πεντάγωνο. Ο Ρας είχε εργαστεί σε απόρρητα ναυτικά προγράμματα και, σύμφωνα με το NBC News, είχε επαγγελματική σχέση με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ. Ο τελευταίος εξετάστηκε από το FBI στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Το FBI έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν βρίσκεται υπό έρευνα, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη ότι γνώριζε για τις φερόμενες παραποιήσεις του Ρας.
Παράλληλα, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της CIA τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν αιτήματα του Ρας για χρήματα.
Την υπόθεση ερευνά και ο γενικός επιθεωρητής της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα για το πώς η CIA δεν εντόπισε νωρίτερα φερόμενες ανακρίβειες στο ακαδημαϊκό και στρατιωτικό παρελθόν του Ρας.
Ο Ντέιβιντ Ρας έχει επισήμως κατηγορηθεί για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, καθώς φέρεται να παραποίησε στοιχεία μισθοδοσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC News, η υπόθεση είναι ευρύτερη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε επινοήσει ανύπαρκτο πρόγραμμα της CIA και να είχε εξασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν ότι οι ερευνητές θεωρούν πιθανό να λείπουν επιπλέον ποσά ή αντικείμενα πέρα από όσα έχουν ήδη κατασχεθεί στην κατοικία του.
Ο Ρας είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα πριν από τη σύλληψή του και στη συνέχεια απολύθηκε από τη CIA. Παραμένει υπό κράτηση και μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.
Μια συμφωνία παραδοχής ενοχής θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να αποφύγει μια μακρά δίκη, η οποία θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο πιθανά λάθη της CIA στον χειρισμό της υπόθεσης αλλά και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα και στο Πεντάγωνο. Ο Ρας είχε εργαστεί σε απόρρητα ναυτικά προγράμματα και, σύμφωνα με το NBC News, είχε επαγγελματική σχέση με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ. Ο τελευταίος εξετάστηκε από το FBI στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Το FBI έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν βρίσκεται υπό έρευνα, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη ότι γνώριζε για τις φερόμενες παραποιήσεις του Ρας.
Παράλληλα, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της CIA τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν αιτήματα του Ρας για χρήματα.
Την υπόθεση ερευνά και ο γενικός επιθεωρητής της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα για το πώς η CIA δεν εντόπισε νωρίτερα φερόμενες ανακρίβειες στο ακαδημαϊκό και στρατιωτικό παρελθόν του Ρας.
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