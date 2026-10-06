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Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD εκλέγει για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πρόεδρο της Βουλής στη Σαξονία-Άνχαλτ
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD εκλέγει για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πρόεδρο της Βουλής στη Σαξονία-Άνχαλτ
Ο 35χρονος Τομπίας Ράους, διαχειριστής ακινήτων, είναι αμφιλεγόμενη επιλογή - Καθώς η Βουλή της Σαξονίας-Άνχαλτ συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, το ακροδεξιό κόμμα αναμένεται να εκλέξει πρόεδρό της τον υποψήφιό του, Τoμπίας Ράους
Ο Τομπίας Ράους εξελέγη πριν από λίγο πρόεδρος του τοπικού κοινοβουλίου στην Σαξονία-'Ανχαλτ και έγινε έτσι ο πρώτος εκπρόσωπος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) που εκλέγεται επικεφαλής κρατιδιακού κοινοβουλίου στη Γερμανία.
Ο κ. Ράους εξελέγη μάλιστα από την πρώτη ψηφοφορία, με 48 ψήφους υπέρ και 29 κατά, με την στήριξη τουλάχιστον των βουλευτών της Συμμαχίας για Κοινωνική Δικαιοσύνη και Οικονομική Σύνεση (BSW). Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνταν 44 έδρες και η AfD έχει εκλέξει 39 βουλευτές, ενώ η BSW πέντε. Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις τους, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), οι Πράσινοι και η Αριστερά θα καταψήφιζαν, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) θα απείχε από την μυστική ψηφοφορία.
Ο Τομπίας Ράους ήταν στο παρελθόν γενικός γραμματέας της περιφερειακής ένωσης της AfD, θέση την οποία σκοπεύει να διατηρήσει και ως πρόεδρος του κρατιδιακού κοινοβουλίου - κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος είχε απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα λόγω του διορισμού συγγενών και συνεργατών του σε θέσεις στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-'Ανχαλτ.
«Το τείχος προστασίας πρέπει να αποτελέσει παρελθόν», δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή του, ενώ ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις πρόσφατες εκλογές στο κρατίδιο Ούλριχ Ζίγκμουντ κατέστησε από την πλευρά του σαφές σήμερα ότι βλέπει την εκλογή του κ. Ράους ως «πρόβα τζενεράλε» για την εκλογή του ιδίου ως πρωθυπουργού. «Κάθε ψήφος πάνω από τις 44 θα ήταν φυσικά ένα καλό σημάδι για τη σύσταση της πρώτης κυβέρνησης υπό την ηγεσία του AfD τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο κ. Ζίγκμουντ στην Deutschlandfunk, ενώ δεσμεύθηκε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος, εάν δεν εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου το κόμμα του συγκέντρωσε ποσοστό 43,8% έναντι 17,2% του CDU.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο κ. Ράους εξελέγη μάλιστα από την πρώτη ψηφοφορία, με 48 ψήφους υπέρ και 29 κατά, με την στήριξη τουλάχιστον των βουλευτών της Συμμαχίας για Κοινωνική Δικαιοσύνη και Οικονομική Σύνεση (BSW). Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνταν 44 έδρες και η AfD έχει εκλέξει 39 βουλευτές, ενώ η BSW πέντε. Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις τους, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), οι Πράσινοι και η Αριστερά θα καταψήφιζαν, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) θα απείχε από την μυστική ψηφοφορία.
Ο Τομπίας Ράους ήταν στο παρελθόν γενικός γραμματέας της περιφερειακής ένωσης της AfD, θέση την οποία σκοπεύει να διατηρήσει και ως πρόεδρος του κρατιδιακού κοινοβουλίου - κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος είχε απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα λόγω του διορισμού συγγενών και συνεργατών του σε θέσεις στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-'Ανχαλτ.
«Το τείχος προστασίας πρέπει να αποτελέσει παρελθόν», δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή του, ενώ ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις πρόσφατες εκλογές στο κρατίδιο Ούλριχ Ζίγκμουντ κατέστησε από την πλευρά του σαφές σήμερα ότι βλέπει την εκλογή του κ. Ράους ως «πρόβα τζενεράλε» για την εκλογή του ιδίου ως πρωθυπουργού. «Κάθε ψήφος πάνω από τις 44 θα ήταν φυσικά ένα καλό σημάδι για τη σύσταση της πρώτης κυβέρνησης υπό την ηγεσία του AfD τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο κ. Ζίγκμουντ στην Deutschlandfunk, ενώ δεσμεύθηκε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος, εάν δεν εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου το κόμμα του συγκέντρωσε ποσοστό 43,8% έναντι 17,2% του CDU.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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