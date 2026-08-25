Κλιμακώνει με Καναδά ο Τραμπ: Σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»
Κλιμακώνει με Καναδά ο Τραμπ: Σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον Καναδά μετά τη χθεσινή ανακοίνωση περί νέων δασμών
Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά. Έτσι, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για τους δασμούς σε αυτοκίνητα και χάλυβα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως η κυβέρνησή του σκέφτεται να αλλάξει το όνομα της Λίμνης του Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής», από τη στιγμή που δεν αναμένεται να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Καναδά.
Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», δεδομένου ότι δεν αναμένουμε να συνεργαζόμαστε πλέον σε μεγάλο βαθμό με το Οντάριο. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!».
Στην καναδική πλευρά, οι σημαντικότερες πόλεις είναι το Κίνγκστον, η Μισισάγκα, το Τορόντο, το Χάμιλτον και το Σεντ Κάθρινς, ενώ στην αμερικανική πλευρά ξεχωρίζουν το Ρότσεστερ και το Γουότερταουν.
Η Οντάριο είναι η τελευταία στη διαδοχή των Μεγάλων Λιμνών και αποτελεί τη φυσική τους έξοδο προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, σχηματίζοντας το δυτικό άκρο της θαλάσσιας οδού του Αγίου Λαυρεντίου. Η κύρια εισροή υδάτων προέρχεται από τον ποταμό Νιαγάρα, ο οποίος τη συνδέει με τη λίμνη Ήρι.
Στην καναδική πλευρά βρίσκονται σημαντικά λιμάνια, όπως του Σεντ Κάθρινς, της Οσάβα, του Κόμπουργκ και του Κίνγκστον, κοντά στην έξοδο προς τον ποταμό Άγιο Λαυρέντιο.
Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Καναδά, ζουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης Οντάριο.
Αντίθετα, οι αμερικανικές ακτές είναι σε μεγάλο βαθμό αγροτικές, με σημαντικότερη εξαίρεση το Ρότσεστερ και τα πολύ μικρότερα λιμάνια του Οσουίγκο και του Σάκετς Χάρμπορ. Οι Συρακούσες βρίσκονται περίπου 64 χιλιόμετρα από τη λίμνη και συνδέονται με αυτή μέσω του συστήματος καναλιών της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην αμερικανική πλευρά της λεκάνης απορροής της Λίμνης Οντάριο.
Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», δεδομένου ότι δεν αναμένουμε να συνεργαζόμαστε πλέον σε μεγάλο βαθμό με το Οντάριο. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!».
The United States is giving serious consideration to changing the name of Lake Ontario to Lake America in that we don’t expect to doing much business with Ontario any longer. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026
( TS: Aug 25 2026, 6:58 AM ET )… pic.twitter.com/X5TxYS8TaV
Η Λίμνη ΟντάριοΗ Λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής. Στα βόρεια, δυτικά και νοτιοδυτικά βρέχεται από την καναδική επαρχία του Οντάριο, ενώ στα νότια και ανατολικά από την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα σύνορα μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών διασχίζουν το κέντρο της λίμνης. Δεν τελεί υπό την αποκλειστική διοίκηση ούτε του Καναδά ούτε των ΗΠΑ, αλλά αντίθετα διοικείται από κοινού, βάσει της Συνθήκης για τα Συνοριακά Ύδατα του 1909, εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.
Στην καναδική πλευρά, οι σημαντικότερες πόλεις είναι το Κίνγκστον, η Μισισάγκα, το Τορόντο, το Χάμιλτον και το Σεντ Κάθρινς, ενώ στην αμερικανική πλευρά ξεχωρίζουν το Ρότσεστερ και το Γουότερταουν.
Η Οντάριο είναι η τελευταία στη διαδοχή των Μεγάλων Λιμνών και αποτελεί τη φυσική τους έξοδο προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, σχηματίζοντας το δυτικό άκρο της θαλάσσιας οδού του Αγίου Λαυρεντίου. Η κύρια εισροή υδάτων προέρχεται από τον ποταμό Νιαγάρα, ο οποίος τη συνδέει με τη λίμνη Ήρι.
Στην καναδική πλευρά βρίσκονται σημαντικά λιμάνια, όπως του Σεντ Κάθρινς, της Οσάβα, του Κόμπουργκ και του Κίνγκστον, κοντά στην έξοδο προς τον ποταμό Άγιο Λαυρέντιο.
Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Καναδά, ζουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης Οντάριο.
Αντίθετα, οι αμερικανικές ακτές είναι σε μεγάλο βαθμό αγροτικές, με σημαντικότερη εξαίρεση το Ρότσεστερ και τα πολύ μικρότερα λιμάνια του Οσουίγκο και του Σάκετς Χάρμπορ. Οι Συρακούσες βρίσκονται περίπου 64 χιλιόμετρα από τη λίμνη και συνδέονται με αυτή μέσω του συστήματος καναλιών της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην αμερικανική πλευρά της λεκάνης απορροής της Λίμνης Οντάριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα