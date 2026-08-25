Al Arabiya: Άρση ναυτικού αποκλεισμού και κυρώσεων με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πρότειναν οι ΗΠΑ στο Ιράν
Al Arabiya: Άρση ναυτικού αποκλεισμού και κυρώσεων με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πρότειναν οι ΗΠΑ στο Ιράν
Το αμερικανικό μήνυμα φέρεται να μετέφερε στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν - Το Ιράν συνεχίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις πριν απαντήσει
Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πρότειναν τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των επιθέσεων από οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Al Arabiya.
Υψηλόβαθμη πηγή ανέφερε στο αραβικό δίκτυο ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε, σε μηνύματα που έστειλε μέσω του στρατάρχη του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Τεχεράνη και να άρει τις κυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα σταματήσουν οι επιθέσεις από τις οργανώσεις που λειτουργούν ως σύμμαχοι και πληρεξούσιοι της Τεχεράνης στην περιοχή.
Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, φέρεται να ενημέρωσε τον Μουνίρ ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις και θα γνωστοποιήσει σύντομα την απάντησή της.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, το οποίο επικαλέστηκε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πακιστανικού στρατού, ο Μουνίρ είχε επίσημες συναντήσεις με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ, τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί.
«Οι συνομιλίες ήταν εκτενείς και επικεντρώθηκαν στα μέτρα που απαιτούνται για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να επιταχυνθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης», ανέφερε η ανακοίνωση.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την ειρήνη στην περιοχή και τους τρόπους επίλυσης των διαφορών μέσω του διαλόγου.
Σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν «την εκτίμησή τους για τον εποικοδομητικό ρόλο του Ισλαμαμπάντ και τις ειλικρινείς προσπάθειές του να διευκολύνει τον διάλογο, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις και να επιτύχει ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».
Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να αλλάξει τον τόνο και την προσέγγισή της απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η προσφυγή σε πρακτικές εκφοβισμού και αλαζονείας περιπλέκει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στη συνάντησή του με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού: «Παρακολουθούμε την εφαρμογή των όρων του μνημονίου κατανόησης και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει του μνημονίου».
Υψηλόβαθμη πηγή ανέφερε στο αραβικό δίκτυο ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε, σε μηνύματα που έστειλε μέσω του στρατάρχη του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Τεχεράνη και να άρει τις κυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα σταματήσουν οι επιθέσεις από τις οργανώσεις που λειτουργούν ως σύμμαχοι και πληρεξούσιοι της Τεχεράνης στην περιοχή.
Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, φέρεται να ενημέρωσε τον Μουνίρ ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις και θα γνωστοποιήσει σύντομα την απάντησή της.
Τεχεράνη: Σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματαΟ σύμβουλος Επικοινωνίας του γραφείου του Ιρανού προέδρου, Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι, «σε αντίθεση με ορισμένες λανθασμένες εικασίες των μέσων ενημέρωσης, η επίσκεψη στο Ιράν του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, διοικητή του στρατού του φίλου Πακιστάν, ήταν πολύ εποικοδομητική και απέφερε εξαιρετικά σημαντικά διπλωματικά αποτελέσματα, τα οποία σύντομα θα γίνουν εμφανή».
Η επίσκεψη Μουνίρ και οι προσπάθειες διαμεσολάβησηςΟ αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, και ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί ολοκλήρωσαν μονοήμερη επίσκεψη στο Ιράν, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ να αρθεί το αδιέξοδο στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να διερευνηθούν τρόποι για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και τον τερματισμό της αστάθειας στην περιοχή.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, το οποίο επικαλέστηκε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πακιστανικού στρατού, ο Μουνίρ είχε επίσημες συναντήσεις με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ, τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί.
«Οι συνομιλίες ήταν εκτενείς και επικεντρώθηκαν στα μέτρα που απαιτούνται για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να επιταχυνθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης», ανέφερε η ανακοίνωση.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την ειρήνη στην περιοχή και τους τρόπους επίλυσης των διαφορών μέσω του διαλόγου.
Σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν «την εκτίμησή τους για τον εποικοδομητικό ρόλο του Ισλαμαμπάντ και τις ειλικρινείς προσπάθειές του να διευκολύνει τον διάλογο, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις και να επιτύχει ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».
Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τουςΤο IRNA μετέδωσε ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη συνάντησή του με τον Μουνίρ, υπογράμμισε την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο Ιράν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.
Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να αλλάξει τον τόνο και την προσέγγισή της απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η προσφυγή σε πρακτικές εκφοβισμού και αλαζονείας περιπλέκει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στη συνάντησή του με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού: «Παρακολουθούμε την εφαρμογή των όρων του μνημονίου κατανόησης και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει του μνημονίου».
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