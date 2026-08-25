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Χτύπημα σε tanker στα Στενά του Ορμούζ: Άγνωστο βλήμα διέλυσε το μηχανοστάσιο, το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο
Χτύπημα σε tanker στα Στενά του Ορμούζ: Άγνωστο βλήμα διέλυσε το μηχανοστάσιο, το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο
Άγνωστο βλήμα έπληξε oil tanker ανοικτά του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιο και αφήνοντας το πλοίο ακυβέρνητο – Η επίθεση μεταφέρει την απειλή πάνω στις θαλάσσιες προσβάσεις ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.
Ένα ακόμη oil tanker βγήκε εκτός λειτουργίας στις θαλάσσιες προσβάσεις του Ορμούζ, προσθέτοντας ένα νέο περιστατικό ασφαλείας σε μια περιοχή όπου η εμπορική ναυτιλία κινείται ήδη υπό εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο. Αυτή τη φορά το πλήγμα ήταν στο μηχανοστάσιο: άγνωστο βλήμα χτύπησε το πλοίο ανοικτά του Ομάν και το άφησε χωρίς δυνατότητα πρόωσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ash Shishah, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Οι διαθέσιμες πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα του tanker, η σημαία ή η πλοιοκτησία του, ούτε έχει γίνει γνωστή η πορεία που ακολουθούσε. Κυρίως, δεν έχει προσδιοριστεί τι είδους βλήμα έπληξε το πλοίο και από πού προήλθε. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.
Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι το χτύπημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε να θέσει εκτός λειτουργίας το μηχανοστάσιο και να ακινητοποιήσει το tanker. Και αυτό διαφοροποιεί το συμβάν από περιστατικά στα οποία πλοία έχουν δεχθεί πυρά ή εκρήξεις σε μικρή απόσταση χωρίς να χάσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Το σημείο της επίθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Η περιοχή ανοιχτά της Ash Shisha βρίσκεται πάνω στις προσβάσεις του Στενού του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, δηλαδή στον θαλάσσιο χώρο από τον οποίο πρέπει να κινηθούν τα tankers που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κρίσιμο πέρασμα.
Για τους operators, επομένως, το τελευταίο περιστατικό προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στην εξίσωση του ρίσκου. Η απειλή δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο Στενό, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την ασφαλή προσέγγιση ή απομάκρυνση των πλοίων από αυτό.
Η χρονική στιγμή ενισχύει την ανησυχία. Το νέο χτύπημα καταγράφεται ενώ η διέλευση από το Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν. Το Reuters σημειώνει ότι το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο και της αγοράς πετρελαίου.
Το βασικό ερώτημα πλέον είναι τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια πρόωσης ενός tanker από πραγματικό πλήγμα και όχι από τεχνικό πρόβλημα αποτελεί γεγονός που θα αξιολογηθεί από πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές πριν από νέες διελεύσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ash Shishah, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
🚨🇴🇲 Another oil tanker has been disabled off Oman with a strike straight to its engine room...— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 24, 2026
-UKMTO logged the attack 9 nautical miles northeast of Ash Shishah at 2025 UTC
-The master reports an unknown projectile hit the engine room and disabled the vessel
-Crew are… pic.twitter.com/HEJIjmT1bJ
Οι διαθέσιμες πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα του tanker, η σημαία ή η πλοιοκτησία του, ούτε έχει γίνει γνωστή η πορεία που ακολουθούσε. Κυρίως, δεν έχει προσδιοριστεί τι είδους βλήμα έπληξε το πλοίο και από πού προήλθε. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.
Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι το χτύπημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε να θέσει εκτός λειτουργίας το μηχανοστάσιο και να ακινητοποιήσει το tanker. Και αυτό διαφοροποιεί το συμβάν από περιστατικά στα οποία πλοία έχουν δεχθεί πυρά ή εκρήξεις σε μικρή απόσταση χωρίς να χάσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Το σημείο της επίθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Η περιοχή ανοιχτά της Ash Shisha βρίσκεται πάνω στις προσβάσεις του Στενού του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, δηλαδή στον θαλάσσιο χώρο από τον οποίο πρέπει να κινηθούν τα tankers που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κρίσιμο πέρασμα.
Oil Tanker Hit by Projectile Near Oman, Vessel Disabled | Asia One News— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 25, 2026
An oil tanker has been hit by an unidentified projectile near Oman’s Ash Shishah area, damaging its engine room and leaving the vessel disabled. All crew members were reported safe.#Asiaone #AsiaOneNews… pic.twitter.com/mXdPzttoQ6
Για τους operators, επομένως, το τελευταίο περιστατικό προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στην εξίσωση του ρίσκου. Η απειλή δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο Στενό, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την ασφαλή προσέγγιση ή απομάκρυνση των πλοίων από αυτό.
Η χρονική στιγμή ενισχύει την ανησυχία. Το νέο χτύπημα καταγράφεται ενώ η διέλευση από το Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν. Το Reuters σημειώνει ότι το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο και της αγοράς πετρελαίου.
Το βασικό ερώτημα πλέον είναι τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια πρόωσης ενός tanker από πραγματικό πλήγμα και όχι από τεχνικό πρόβλημα αποτελεί γεγονός που θα αξιολογηθεί από πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές πριν από νέες διελεύσεις.
Μέχρι να ταυτοποιηθεί το πλοίο και να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του βλήματος, ένα δεδομένο παραμένει: ένα ακόμη tanker έχει ακινητοποιηθεί από επίθεση ακριβώς πάνω σε μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.
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