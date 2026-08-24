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Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Νεβάδα
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Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Νεβάδα

Περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τα σπίτια τους και άλλοι 45.000 έχουν λάβει εντολή να είναι σε ετοιμότητα για την απομάκρυνσή τους

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Νεβάδα
Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκκενώσουν, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρίνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις αυτής της δυτικής αμερικανικής Πολιτείας.

Περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τα σπίτια τους και άλλοι 45.000 έχουν λάβει εντολή να είναι σε ετοιμότητα για την απομάκρυνσή τους, δήλωσε η δήμαρχος του Ρίνο Χίλαρι Σίβι στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

"Εάν σας έχουν ζητήσει να φύγετε από το σπίτι, μην περιμένετε!" προέτρεψε η δήμαρχος.

Με σύσταση των τοπικών αρχών, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα σε όλη την κομητεία Γουάσοου, η οποία περιλαμβάνει τη μητροπολιτική περιοχή του Ρίνο (280.000 κάτοικοι).

Οι 800 Αμερικανοί πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της "Hawk Fire", όπως την ονόμασαν οι αρχές, έλαβαν τη στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.


Η φωτιά "Χοκ" μαινόταν την Κυριακή, μόλις 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρίνο. Έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από τότε που ξέσπασε, το Σάββατο, στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει σπίτια που βρίσκονταν στην κορυφή των βουνών και έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τρείς διασώστες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά "οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα" και έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Σέιν Άκερσον.



Περισσότεροι από 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά, με την υποστήριξη πυροσβεστικών οχημάτων, ελικοπτέρων και εκσκαφέων.

"Η ζέστη, η ξηρασία και ο δυνατός άνεμος αναμένεται να συνεχίσουν να ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς τις επόμενες 48 ώρες", εξήγησε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωση. "Υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να εξαπλωθεί βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, και η κατάσταση συνεχίζεται με δυναμική και μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα".

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από τους πυροσβέστες δείχνουν φλόγες και επιβλητικά σύννεφα καπνού στην κορυφή των βουνών που δεσπόζουν πάνω από την πόλη.

Ο κυβερνήτης της Νεβάδας Τζο Λομπάρντο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Γουάσοου. Η πυρκαγιά "εξαπλώνεται γρήγορα και απειλεί σπίτια και υποδομές", διευκρίνιζε στο διάταγμά του την Κυριακή.

Το Ρίνο βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Νεβάδας, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια και την τουρισιτκή περιοχή της λίμνης Τάχο, στη Σιέρα Νεβάδα.

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