Η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» στην Αυστραλία ζητά να ακυρωθεί η καταδίκη της: Καταγγέλλει καταστροφικό λάθος στη δίκη

Τον Σεπτέμβριο, η Πάτερσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους έπειτα από 33 χρόνια

Έριν Πάτερσον στην Αυστραλία



Οι συνήγοροι της 51χρονης υποστηρίζουν ενώπιον του Εφετείου ότι σημειώθηκε μια «καταστροφική» αστοχία στη δικαστική διαδικασία, καθώς οι ένορκοι, ενώ συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν την ετυμηγορία τους, διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με αστυνομικούς και μέλη της εισαγγελικής ομάδας.







Ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια Τον Σεπτέμβριο, η Πάτερσον καταδικάστηκε σε



Κρίθηκε ένοχη για τις δολοφονίες των γονέων του εν διαστάσει συζύγου της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της θείας του, Χέδερ Γουίλκινσον.







«Θεμελιώδης παρατυπία» Στο επίκεντρο της έφεσης βρίσκεται η απομόνωση των ενόρκων κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους. Πρόκειται για μέτρο που δεν εφαρμόζεται σε κάθε ποινική δίκη και, όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι της Πάτερσον, αποτελεί «εξαιρετικό βήμα που πρέπει να λαμβάνεται μόνο σε εξαιρετικές υποθέσεις».



Ο συνήγορός της, Ρίτσαρντ Έντνεϊ, υποστήριξε ότι η αποτυχία να διασφαλιστεί ο πλήρης διαχωρισμός των ενόρκων από όσους συμμετείχαν στην υπόθεση αποτέλεσε θεμελιώδη παρατυπία, η οποία στέρησε από την Πάτερσον το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.



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Κατά τον ίδιο, τέθηκε σε κίνδυνο η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία η Δικαιοσύνη δεν αρκεί μόνο να απονέμεται, αλλά πρέπει και να φαίνεται ότι απονέμεται, ιδιαίτερα σε μία από τις πλέον προβεβλημένες ποινικές δίκες στην ιστορία της Βικτώριας.



Η υπεράσπιση επισήμανε επίσης ότι υπάρχει «αποδεικτικό κενό» σχετικά με όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι ένορκοι δεν μπορούν να ερωτηθούν εάν είχαν οποιαδήποτε επαφή με άλλα πρόσωπα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους.



Ο Έντνεϊ παραδέχθηκε πάντως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως υπήρξε πράγματι επικοινωνία μεταξύ ενόρκων και άλλων εμπλεκομένων. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μια τέτοια επικοινωνία δεν χρειάζεται να είναι λεκτική και θα μπορούσε να περιορίζεται ακόμη και σε μια χειρονομία.



Σε εξέλιξη είναι η εκδίκαση της έφεσης για την πολύκροτη υπόθεση της, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών συγγενών του εν διαστάσει συζύγου της, τους οποίους είχε καλέσει σε γεύμα όπου τους σέρβιρε φαγητό με δηλητηριώδη μανιτάρια. Οι συνήγοροι της 51χρονης υποστηρίζουν ενώπιον του Εφετείου ότι σημειώθηκε μιαστη δικαστική διαδικασία, καθώς οι ένορκοι, ενώ συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν την ετυμηγορία τους, διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με αστυνομικούς και μέλη της εισαγγελικής ομάδας.Την Τετάρτη, τρεις δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας της Βικτώριας άρχισαν να εξετάζουν δύο διαφορετικές εφέσεις: εκείνη της ίδιας της Πάτερσον κατά της καταδίκης της και εκείνη του επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της ποινής που της επιβλήθηκε, την οποία χαρακτηρίζει «προδήλως ανεπαρκή».Τον Σεπτέμβριο, η Πάτερσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη , με δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους έπειτα από 33 χρόνια.Κρίθηκε ένοχη για τις δολοφονίες των γονέων του εν διαστάσει συζύγου της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της θείας του, Χέδερ Γουίλκινσον.Παράλληλα, καταδικάστηκε για την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον, ο οποίος επέζησε από το μοιραίο γεύμα, αλλά χρειάστηκε να νοσηλευτεί επί εβδομάδες. Ο ίδιος βρέθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο μαζί με άλλα μέλη των οικογενειών Γουίλκινσον και Πάτερσον.Στο επίκεντρο της έφεσης βρίσκεται η απομόνωση των ενόρκων κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους. Πρόκειται για μέτρο που δεν εφαρμόζεται σε κάθε ποινική δίκη και, όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι της Πάτερσον, αποτελεί «εξαιρετικό βήμα που πρέπει να λαμβάνεται μόνο σε εξαιρετικές υποθέσεις».Ο συνήγορός της, Ρίτσαρντ Έντνεϊ, υποστήριξε ότι η αποτυχία να διασφαλιστεί ο πλήρης διαχωρισμός των ενόρκων από όσους συμμετείχαν στην υπόθεση αποτέλεσε, η οποία στέρησε από την Πάτερσον το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.«Αυτό που συνέβη στη δίκη ήταν μια ανεξήγητη αποτυχία της διαδικασίας» ανέφερε ο Έντνεϊ, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν κατά την απομόνωση των ενόρκων «καταστροφικά».Κατά τον ίδιο, τέθηκε σε κίνδυνο η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία η Δικαιοσύνη δεν αρκεί μόνο να απονέμεται, αλλά πρέπει και να φαίνεται ότι απονέμεται, ιδιαίτερα σε μία από τις πλέον προβεβλημένες ποινικές δίκες στην ιστορία της Βικτώριας.Η υπεράσπιση επισήμανε επίσης ότι υπάρχει «αποδεικτικό κενό» σχετικά με όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι ένορκοι δεν μπορούν να ερωτηθούν εάν είχαν οποιαδήποτε επαφή με άλλα πρόσωπα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους.Ο Έντνεϊ παραδέχθηκε πάντως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως υπήρξε πράγματι επικοινωνία μεταξύ ενόρκων και άλλων εμπλεκομένων. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μια τέτοια επικοινωνία δεν χρειάζεται να είναι λεκτική και θα μπορούσε να περιορίζεται ακόμη και σε μια χειρονομία.

Ο δικαστής Πίτερ Κιντ αντέτεινε ότι ούτε για κάτι τέτοιο υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο.



Στο μικροσκόπιο και τα στοιχεία για τα μανιτάρια Οι δικηγόροι της Πάτερσον ανέπτυξαν και άλλους λόγους της έφεσης. Μεταξύ αυτών αμφισβητούν τη χρήση δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πληροφοριών για εμφανίσεις θανατηφόρων μανιταριών death cap στις περιοχές Loch και Outtrim, οι οποίες είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα καταγραφής παρατηρήσεων από πολίτες.



Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είτε δεν ήταν σχετικά με την υπόθεση είτε η αποδεικτική τους αξία ήταν μικρότερη από την προκατάληψη που μπορούσαν να δημιουργήσουν εις βάρος της κατηγορούμενης.



Από την άλλη πλευρά, η Εισαγγελία απορρίπτει την εικόνα μιας «καταστροφικής» αποτυχίας της δικαστικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν πως το σύστημα λειτούργησε όπως προβλέπεται.



Την ίδια ώρα, η πλευρά της Πολιτείας επιδιώκει μέσω της δικής της έφεσης την επιβολή αυστηρότερης ποινής στην Πάτερσον, θεωρώντας ότι η δυνατότητα αποφυλάκισής της μετά την έκτιση 33 ετών δεν ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε.