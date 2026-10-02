Στο ψηφιακό «μάτι» του medwatch μπαίνουν οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία διαιτολόγων και ψυχολόγων

Σε δεύτερη φάση ανάπτυξης θα περάσει το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας της διαδικτυακής παρουσίας επαγγελματιών και δομών Υγείας, medwatch, καθώς σχεδιάζεται η επέκτασή του πέρα από τα ιατρεία και τις δομές που είναι καταχωρισμένες στα μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων.



Το επόμενο βήμα αφορά την ένταξη νέων κατηγοριών επαγγελματιών Υγείας, με την οδοντιατρική να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του ψηφιακού συστήματος στο Υπουργείο Υγείας προχθές, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με οδοντιατρικούς συλλόγους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ώστε οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί κλάδοι να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα. Επιπλέον, ανάλογη ένταξη αναμένεται και για τους ψυχολόγους, για τους οποίους, όμως, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.