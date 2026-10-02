Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό. Η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και παραμένει έντονη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πριν από λίγο, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα  στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά. 

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αχαρνών προς τα Κάτω Πατήσια, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το ύψος του υπουργείου Ναυτιλίας προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Ανάλογα προβλήματα σημειώνονται επίσης στην  Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και τέλος στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στη Βάρης-Κορωπίου από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων.

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 


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