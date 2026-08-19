Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Φρανκ Μπερντ, ντράμερ των ZZ Top

Υπήρξε μέλος του θρυλικού ροκ συγκροτήματος για περισσότερες από πέντε δεκαετίες – Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας





Ο Μπερντ πέθανε στις 17 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν υπό φροντίδα στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του



«Ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο καινοτόμους ντράμερ» Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των ZZ Top, Μπίλι Γκίμπονς, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του.



«Σήμερα, ο Έλγουντ [Φράνσις] κι εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο, γνήσιο γιο του Τέξας», ανέφερε.



«Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα, στο οποίο υπήρξε μέλος επί έξι δεκαετίες, θα συνεχίσει την πορεία του, όπως ο ίδιος επιθυμούσε», πρόσθεσε.



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Την περασμένη εβδομάδα, οι ZZ Top είχαν ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Hollywood Bowl εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του Μπερντ. Μετά τον θάνατό του, το συγκρότημα δεν θα πραγματοποιήσει ούτε τη συναυλία της Τρίτης στο Σολτ Λέικ Σίτι ούτε εκείνη της Τετάρτης στο Κολοράντο Σπρινγκς.



Κλείσιμο Από τα τοπικά συγκροτήματα του Τέξας στους ZZ Top Ο Φρανκ Μπερντ μεγάλωσε στη μικρή πόλη Φράνκστον του Τέξας και στα πρώτα του μουσικά βήματα έπαιξε σε αρκετά τοπικά ροκ συγκροτήματα. Εντάχθηκε στους ZZ Top το 1971 και, μολονότι δεν ήταν ιδρυτικό μέλος, εξελίχθηκε στον ντράμερ που ταυτίστηκε με τον ήχο του συγκροτήματος στα μάτια των θαυμαστών του.



Το δυναμικό και χαρακτηριστικό παίξιμό του αποτέλεσε βασικό συστατικό ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, μεταξύ των οποίων τα «La Grange», «Tush» και «Legs».



Καθώς οι ZZ Top εξελίσσονταν σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της ροκ στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Μπερντ αντιμετώπισε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα από τη μουσική του δραστηριότητα.



Μετά την επιστροφή των ZZ Top, ο Μπερντ είχε απεξαρτηθεί και συνέχισε να περιοδεύει με το συγκρότημα για δεκαετίες.



Ο Φρανκ Μπερντ, ο επί δεκαετίες ντράμερ των ZZ Top και ο άνθρωπος πίσω από τον χαρακτηριστικό ρυθμό επιτυχιών όπως τα «La Grange», «Tush» και «Legs», πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του συγκροτήματος.Ο Μπερντ πέθανε στις 17 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν υπό φροντίδα στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας , έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των ZZ Top, Μπίλι Γκίμπονς, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του.«Σήμερα, ο Έλγουντ [Φράνσις] κι εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο, γνήσιο γιο του Τέξας», ανέφερε.«Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα, στο οποίο υπήρξε μέλος επί έξι δεκαετίες, θα συνεχίσει την πορεία του, όπως ο ίδιος επιθυμούσε», πρόσθεσε.Την περασμένη εβδομάδα, οι ZZ Top είχαν ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Hollywood Bowl εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του Μπερντ. Μετά τον θάνατό του, το συγκρότημα δεν θα πραγματοποιήσει ούτε τη συναυλία της Τρίτης στο Σολτ Λέικ Σίτι ούτε εκείνη της Τετάρτης στο Κολοράντο Σπρινγκς.Ο Φρανκ Μπερντ μεγάλωσε στη μικρή πόλη Φράνκστον του Τέξας και στα πρώτα του μουσικά βήματα έπαιξε σε αρκετά τοπικά ροκ συγκροτήματα. Εντάχθηκε στους ZZ Top το 1971 και, μολονότι δεν ήταν ιδρυτικό μέλος, εξελίχθηκε στον ντράμερ που ταυτίστηκε με τον ήχο του συγκροτήματος στα μάτια των θαυμαστών του.Το δυναμικό και χαρακτηριστικό παίξιμό του αποτέλεσε βασικό συστατικό ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, μεταξύ των οποίων τα «La Grange», «Tush» και «Legs».Καθώς οι ZZ Top εξελίσσονταν σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της ροκ στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Μπερντ αντιμετώπισε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα από τη μουσική του δραστηριότητα.Μετά την επιστροφή των ZZ Top, ο Μπερντ είχε απεξαρτηθεί και συνέχισε να περιοδεύει με το συγκρότημα για δεκαετίες.





Τα προβλήματα υγείας και η απουσία από το συγκρότημα Στη διάρκεια των χρόνων αντιμετώπισε και άλλα προβλήματα υγείας. Το 2002 χρειάστηκε να υποβληθεί εκτάκτως σε σκωληκοειδεκτομή, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από ορισμένες εμφανίσεις των ZZ Top.



Το 2025 αποσύρθηκε προσωρινά από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος εξαιτίας προβλημάτων υγείας, για τα οποία δεν είχαν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.



Η απώλεια του Μπερντ έρχεται πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του μπασίστα των ZZ Top, Ντάστι Χιλ, ο οποίος πέθανε το 2021, σε ηλικία 72 ετών. Μετά τον θάνατό του, τη θέση του στο μπάσο ανέλαβε ο Έλγουντ Φράνσις.







Η λιτή δήλωση στο Rock and Roll Hall of Fame Παρά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε με τους ZZ Top, ο Μπερντ διατηρούσε δημοσίως μια ιδιαίτερα μετριοπαθή στάση απέναντι στη φήμη και την καριέρα του.



Όταν οι ZZ Top εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004, ο ίδιος περιορίστηκε σε μια χαρακτηριστικά λιτή δήλωση: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, όπως και αυτό. Σας ευχαριστώ».



