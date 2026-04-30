Επιμένει ο Τραμπ στην απόλυση Κίμελ: «Μία από τις εκπομπές με τη χαμηλότερη τηλεθέαση»
Ο κόσμος είναι εξοργισμένος, ελπίζω να γίνει σύντομα, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης, ασκώντας κριτική τόσο στον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ όσο και στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στο ABC και αμφισβήτησε ανοιχτά την παραμονή του Κίμελ στη θέση του, διερωτώμενος πότε «το δίκτυο ψευδών ειδήσεων, θα αποφασίσει την απομάκρυνσή του».
Στην ίδια ανάρτηση, χαρακτήρισε τον παρουσιαστή «χωρίς χιούμορ», υποστηρίζοντας ότι διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση
Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από το κοινό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις θα πρέπει να είναι άμεσες.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:
«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ψευδών ειδήσεων ABC τον καθόλου αστείο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση; Ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Ελπίζω να γίνει σύντομα».
Σημειώνεται ότι η ένταση μεταξύ Τραμπ και Κίμελ ξεκίνησε μετά από σχόλιο του παρουσιαστή για τη Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «μέλλουσα χήρα», εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για «ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο» για τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.
