Ιράν σε Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, μόλις 8 πλοία πέρασαν σε μία ημέρα
Ιράν σε Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, μόλις 8 πλοία πέρασαν σε μία ημέρα
Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» – Πριν από τον πόλεμο περνούσαν έως 140 πλοία ημερησίως
Η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) απέρριψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, επιμένοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή και δεν πρόκειται να ανοίξει έως ότου γίνουν αποδεκτοί οι όροι της Τεχεράνης.
Τα στοιχεία για την εμπορική ναυσιπλοΐα αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της κίνησης: την Τρίτη πέρασαν από τα Στενά μόλις οκτώ εμπορικά πλοία, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου ο ημερήσιος αριθμός έφτανε κατά μέσο όρο τα 130 έως 140.
«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.
Η τοποθέτηση αποτελεί ευθεία απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει πλήρως τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
«Ελέγχουμε απόλυτα τα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό τους· κανένας άλλος, μόνο εμείς», δήλωνε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, ενώ επανέλαβε τον ίδιο ισχυρισμό την Τετάρτη μέσω Truth Social.
Πριν από τον πόλεμο, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, η κίνηση των πλοίων στα Στενά ήταν πρακτικά απρόσκοπτη. Δύο ημέρες αργότερα, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμό τους με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές.
Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, την Τρίτη, την τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, τα Στενά διέσχισαν μόλις οκτώ εμπορικά πλοία.
Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό της εβδομάδας και τον μικρότερο από τις 5 Αυγούστου, ενώ βρίσκεται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων δέκα ημερών, που ήταν περίπου 12 πλοία ημερησίως.
Από τα πλοία που εισήλθαν στα Στενά, τα επτά ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.
Η διαφορά σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο είναι τεράστια, καθώς τότε τα Στενά του Ορμούζ διέσχιζαν καθημερινά κατά μέσο όρο 130 έως 140 εμπορικά πλοία.
Τα στοιχεία για την εμπορική ναυσιπλοΐα αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της κίνησης: την Τρίτη πέρασαν από τα Στενά μόλις οκτώ εμπορικά πλοία, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου ο ημερήσιος αριθμός έφτανε κατά μέσο όρο τα 130 έως 140.
«Τα Στενά παραμένουν αποκλεισμένα»Η νέα Αρχή ανέφερε μέσω X ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των Στενών από το Ιράν δεν αλλάζουν «την πραγματικότητα» στο πεδίο.
«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.
Η τοποθέτηση αποτελεί ευθεία απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει πλήρως τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
«Ελέγχουμε απόλυτα τα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό τους· κανένας άλλος, μόνο εμείς», δήλωνε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, ενώ επανέλαβε τον ίδιο ισχυρισμό την Τετάρτη μέσω Truth Social.
Από 140 πλοία την ημέρα, μόλις οκτώΗ διένεξη για τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, θεωρείται ότι πυροδότησε την πρόσφατη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Πριν από τον πόλεμο, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, η κίνηση των πλοίων στα Στενά ήταν πρακτικά απρόσκοπτη. Δύο ημέρες αργότερα, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμό τους με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές.
Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, την Τρίτη, την τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, τα Στενά διέσχισαν μόλις οκτώ εμπορικά πλοία.
Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό της εβδομάδας και τον μικρότερο από τις 5 Αυγούστου, ενώ βρίσκεται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων δέκα ημερών, που ήταν περίπου 12 πλοία ημερησίως.
Από τα πλοία που εισήλθαν στα Στενά, τα επτά ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.
Η διαφορά σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο είναι τεράστια, καθώς τότε τα Στενά του Ορμούζ διέσχιζαν καθημερινά κατά μέσο όρο 130 έως 140 εμπορικά πλοία.
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