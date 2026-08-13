Ο Πούτιν στις διαφιλονικούμενες Κουρίλες νήσους για πρώτη φορά, «διαμαρτύρεται σθεναρά» το Τόκιο
Ο Πούτιν στις διαφιλονικούμενες Κουρίλες νήσους για πρώτη φορά, «διαμαρτύρεται σθεναρά» το Τόκιο
Ο Ρώσος πρόεδρος επιθεώρησε τη ναυαρχίδα του Στόλου του Ειρηνικού
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα, για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη επί δεκαετίες με την Ιαπωνία - που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών - μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο κ. Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag (καταδρομικό κλάσης Σλάβα), τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.
Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.
«Οι Βόρειες Περιοχές (...) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.
Ο κ. Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag (καταδρομικό κλάσης Σλάβα), τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.
Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.
📹 Putin Boards Missile Cruiser For Pacific Fleet Drills— RT_India (@RT_India_news) August 12, 2026
The Russian President boarded the Varyag Guards missile cruiser in Yuzhno-Sakhalinsk to observe the final stage of Pacific Fleet exercises.
The drills were held across the Sea of Japan, Sea of Okhotsk and northwest… pic.twitter.com/2XtYIEjFO8
Το Τόκιο «διαμαρτύρεται σθεναρά»
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.
«Οι Βόρειες Περιοχές (...) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.
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