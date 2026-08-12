Συναγερμός στο Νοβοσιμπίρσκ, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας για την επίσκεψη του Πούτιν

Οι ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία προκαλούν συναγερμό σε κάθε πόλη που επισκέπτεται ο Ρώσος πρόεδρος τους τελευταίους μήνες - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την παρουσία του στο Νοβοσιμπίρσκ τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα





Ο λόγος για το Νοβοσιμπίρσκ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, στην οποία βρέθηκε την Τρίτη ο Πούτιν. Όπως αποκαλύπτει το «NeMoskva» και αναπαράγει το «The Moscow Times», επιβλήθηκαν περιορισμοί στις μετακινήσεις των κατοίκων την ημέρα της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κλήθηκαν να «αποφεύγουν» να βγαίνουν στους δρόμους κατά τη διέλευση της προεδρικής αυτοκινητοπομπής, να μην πλησιάζουν στα παράθυρα και να «μη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές και οπτικές συσκευές».







Παρόμοιες οδηγίες δόθηκαν και στους φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του Νοβοσιμπίρσκ (NSU) που παρέμειναν στις φοιτητικές εστίες. Η ελεύθερη μετακίνηση στην πανεπιστημιούπολη απαγορεύτηκε, ενώ γύρω από τα νέα κτίρια του εκπαιδευτικού και επιστημονικού κέντρου του πανεπιστημίου τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.







Αστυνομικοί ανά 50 μέτρα στη διαδρομή του Πούτιν Ο Πούτιν έφτασε στο Νοβοσιμπίρσκ τη νύχτα προς την 11η Αυγούστου. Από το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί άρχισαν να αναπτύσσονται κατά μήκος της διαδρομής που επρόκειτο να ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του, σε αποστάσεις περίπου 50 μέτρων μεταξύ τους.



Στην οδό Μπολσεβίσκαγια, η οποία συνδέει το κέντρο της πόλης με το Ακαντεμγκοροντόκ, καταγράφηκε επίσης ισχυρή παρουσία της Τροχαίας.





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Ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου, οι τοπικές αρχές επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης. Σε διάφορα σημεία τοποθετήθηκε νέα άσφαλτος, επισκευάστηκαν πεζοδρόμια και προσόψεις κτιρίων και στρώθηκαν νέοι χλοοτάπητες.



Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από την επίσκεψή του, διακρίνονται ελάχιστοι πολίτες στα πεζοδρόμια να χαιρετούν τον Πούτιν κατά τη διέλευση της πομπής του, ενώ ο ίδιος σταματά και τους χαιρετά.



Την κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στην οποία τίθεται κάθε περιοχή εντός Ρωσίας την οποία επισκέπτεται τους τελευταίους μήνες ο Βλαντίμιρ Πούτιν , με δεδομένες τις - σχεδόν καθημερινές - επιθέσεις που πραγματοποιούν ουκρανικά drones βαθιά μέσα στα ρωσικά εδάφη, παρουσίασε δημοσίευμα τοπικού μέσου με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του Ρώσου προέδρου σε πόλη της Σιβηρίας.Ο λόγος για το, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, στην οποία βρέθηκε την Τρίτη ο Πούτιν. Όπως αποκαλύπτει τοκαι αναπαράγει το, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις μετακινήσεις των κατοίκων την ημέρα της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κλήθηκαν να «αποφεύγουν» να βγαίνουν στους δρόμους κατά τη διέλευση της προεδρικής αυτοκινητοπομπής, να μην πλησιάζουν στα παράθυρα και να «μη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές και οπτικές συσκευές».Παρόμοιες οδηγίες δόθηκαν και στους φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του(NSU) που παρέμειναν στις φοιτητικές εστίες. Η ελεύθερη μετακίνηση στην πανεπιστημιούπολη απαγορεύτηκε, ενώ γύρω από τα νέα κτίρια του εκπαιδευτικού και επιστημονικού κέντρου του πανεπιστημίου τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.Παράλληλα, περιορίστηκε η ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών στο μεγαλύτερο μέρος του Ακαντεμγκοροντόκ, της επιστημονικής συνοικίας της πόλης, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους.Ο Πούτιν έφτασε στο Νοβοσιμπίρσκ τη νύχτα προς την 11η Αυγούστου. Από το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί άρχισαν να αναπτύσσονται κατά μήκος της διαδρομής που επρόκειτο να ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του, σε αποστάσεις περίπου 50 μέτρων μεταξύ τους.Στην οδό Μπολσεβίσκαγια, η οποία συνδέει το κέντρο της πόλης με το Ακαντεμγκοροντόκ, καταγράφηκε επίσης ισχυρή παρουσία της Τροχαίας.Ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου, οι τοπικές αρχές επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης. Σε διάφορα σημεία τοποθετήθηκε νέα άσφαλτος, επισκευάστηκαν πεζοδρόμια και προσόψεις κτιρίων και στρώθηκαν νέοι χλοοτάπητες.Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από την επίσκεψή του, διακρίνονται ελάχιστοι πολίτες στα πεζοδρόμια να χαιρετούν τον Πούτιν κατά τη διέλευση της πομπής του, ενώ ο ίδιος σταματά και τους χαιρετά.

Η τελευταία φορά που ο Ρώσος πρόεδρος είχε επισκεφθεί το Νοβοσιμπίρσκ ήταν το 2018.







Φωτιά στο κέντρο της πόλης Το πρωί της επίσκεψης ξέσπασε, παράλληλα, φωτιά στην περιοχή Βλαντιμίροφσκι Σπουσκ, στο κέντρο του Νοβοσιμπίρσκ.



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο «Siberian Express» ότι στο σημείο έσπευσαν με σειρήνες ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της αστυνομίας. Πυκνή στήλη μαύρου καπνού ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτική κατοικία στην οδό Χακάσκαγια.



Οι περιοδείες του Πούτιν και οι φόβοι για απόπειρα δολοφονίας Το Νοβοσιμπίρσκ είναι ο πέμπτος σταθμός του Πούτιν μέσα σε περίπου δυόμισι εβδομάδες, χωρίς να υπολογίζονται η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.



Το προηγούμενο διάστημα είχε επισκεφθεί το Καζάν, το Ιρκούτσκ, το Ομσκ, το Κρασνογιάρσκ και το Ουλάν-Ουντέ.



Η έντονη αυτή δραστηριότητα έρχεται έπειτα από μια περίοδο αρκετών μηνών κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος είχε περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του στις περιφέρειες της χώρας.



Πηγές των Financial Times από το περιβάλλον του Πούτιν είχαν αναφέρει ότι φοβάται ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας και περνά ολοένα περισσότερο χρόνο σε υπόγεια καταφύγια, ασχολούμενος κυρίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία.