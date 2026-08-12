Συναγερμός στο Νοβοσιμπίρσκ, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας για την επίσκεψη του Πούτιν
Οι ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία προκαλούν συναγερμό σε κάθε πόλη που επισκέπτεται ο Ρώσος πρόεδρος τους τελευταίους μήνες - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την παρουσία του στο Νοβοσιμπίρσκ τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα
Ο λόγος για το Νοβοσιμπίρσκ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, στην οποία βρέθηκε την Τρίτη ο Πούτιν. Όπως αποκαλύπτει το «NeMoskva» και αναπαράγει το «The Moscow Times», επιβλήθηκαν περιορισμοί στις μετακινήσεις των κατοίκων την ημέρα της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κλήθηκαν να «αποφεύγουν» να βγαίνουν στους δρόμους κατά τη διέλευση της προεδρικής αυτοκινητοπομπής, να μην πλησιάζουν στα παράθυρα και να «μη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές και οπτικές συσκευές».
✈️ Putin arrives in Novosibirsk — after the city was hastily polished up for the “tsar”— NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026
After visiting Ulan-Ude, Vladimir Putin arrived in Novosibirsk for a working trip. The Kremlin says the visit will focus on regional issues and scientific and technological development.… https://t.co/FjaCAuyx1c pic.twitter.com/kTX4pI8er1
Παρόμοιες οδηγίες δόθηκαν και στους φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του Νοβοσιμπίρσκ (NSU) που παρέμειναν στις φοιτητικές εστίες. Η ελεύθερη μετακίνηση στην πανεπιστημιούπολη απαγορεύτηκε, ενώ γύρω από τα νέα κτίρια του εκπαιδευτικού και επιστημονικού κέντρου του πανεπιστημίου τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.
Παράλληλα, περιορίστηκε η ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών στο μεγαλύτερο μέρος του Ακαντεμγκοροντόκ, της επιστημονικής συνοικίας της πόλης, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους.
Αστυνομικοί ανά 50 μέτρα στη διαδρομή του ΠούτινΟ Πούτιν έφτασε στο Νοβοσιμπίρσκ τη νύχτα προς την 11η Αυγούστου. Από το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί άρχισαν να αναπτύσσονται κατά μήκος της διαδρομής που επρόκειτο να ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του, σε αποστάσεις περίπου 50 μέτρων μεταξύ τους.
Στην οδό Μπολσεβίσκαγια, η οποία συνδέει το κέντρο της πόλης με το Ακαντεμγκοροντόκ, καταγράφηκε επίσης ισχυρή παρουσία της Τροχαίας.
All the time we are told how evil Vladimir Putin is, yet then I see moments like this: during his visit to Novosibirsk, he stopped his motorcade, stepped out to speak with students by the roadside, and wished them a successful and rewarding school year.— Richard (@ricwe123) August 12, 2026
It certainly makes you… pic.twitter.com/2Wqow0xeYe
Ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου, οι τοπικές αρχές επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης. Σε διάφορα σημεία τοποθετήθηκε νέα άσφαλτος, επισκευάστηκαν πεζοδρόμια και προσόψεις κτιρίων και στρώθηκαν νέοι χλοοτάπητες.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από την επίσκεψή του, διακρίνονται ελάχιστοι πολίτες στα πεζοδρόμια να χαιρετούν τον Πούτιν κατά τη διέλευση της πομπής του, ενώ ο ίδιος σταματά και τους χαιρετά.
Vladimir Putin, returning from Novosibirsk, noticed ordinary people who were waiting for his motorcade and simply wanted to wave. As a result, the president ordered the motorcade to stop right on the road so he could interact with the locals and shake hands with the workers.🇷🇺 pic.twitter.com/AwMCQxsleV— Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) August 12, 2026
Φωτιά στο κέντρο της πόληςΤο πρωί της επίσκεψης ξέσπασε, παράλληλα, φωτιά στην περιοχή Βλαντιμίροφσκι Σπουσκ, στο κέντρο του Νοβοσιμπίρσκ.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο «Siberian Express» ότι στο σημείο έσπευσαν με σειρήνες ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της αστυνομίας. Πυκνή στήλη μαύρου καπνού ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτική κατοικία στην οδό Χακάσκαγια.
Οι περιοδείες του Πούτιν και οι φόβοι για απόπειρα δολοφονίαςΤο Νοβοσιμπίρσκ είναι ο πέμπτος σταθμός του Πούτιν μέσα σε περίπου δυόμισι εβδομάδες, χωρίς να υπολογίζονται η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.
Το προηγούμενο διάστημα είχε επισκεφθεί το Καζάν, το Ιρκούτσκ, το Ομσκ, το Κρασνογιάρσκ και το Ουλάν-Ουντέ.
Η έντονη αυτή δραστηριότητα έρχεται έπειτα από μια περίοδο αρκετών μηνών κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος είχε περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του στις περιφέρειες της χώρας.
Πηγές των Financial Times από το περιβάλλον του Πούτιν είχαν αναφέρει ότι φοβάται ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας και περνά ολοένα περισσότερο χρόνο σε υπόγεια καταφύγια, ασχολούμενος κυρίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
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