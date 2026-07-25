Δραματική η κατάσταση στην Ισπανία, ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα απειλούν τη Μαδρίτη - Σπάνιο φαινόμενο στη Γαλλία με «καταιγίδα φωτιάς»
Τιτάνια μάχη χωρίς ακόμη να καταγράφουν αποτελέσματα δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες και στις δύο χώρες, μια μάχη που είναι και με τον χρόνο πριν επιστρέψουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες
Τουλάχιστον τρία μέτωπα συγχωνεύθηκαν κοντά στη Μαδρίτη και πλέον απειλούν την ισπανική πρωτεύουσα, με την κατάσταση στα δυτικά της ως την Άβιλα να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τα μέτωπα έχουν κάψει πάνω από 450.000 στρέμματα.
Στη Γαλλία οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τη δημιουργία μιας «καταιγίδας φωτιάς», ένα σπάνιο φαινόμενο που προκαλείται και λόγω του τεράστιου θερμικού φορτίου που ανυψώνεται στην ατμόσφαιρα.
Spain | Madrid— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 25, 2026
Horrifying scenes documenting the flames devouring one of the buildings as the wildfire continues in Sierra Oeste west of Madrid, where firefighting teams are struggling to contain the blaze under difficult conditions, while the winds are accelerating the spread…
Actualización 18:34h #IFSierraOeste.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 25, 2026
🚒 En este momento, 50 medios terrestres y 12 aéreos, con más de 400 profesionales, están trabajando en el dispositivo por el incendio que afecta a la @ComunidadMadrid.
Agradecemos el trabajo incansable que están realizando todos los… pic.twitter.com/fREdUeS406
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη
Η El Pais αναφέρει ότι η κυβέρνηση επέκτεινε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στην επαρχία του Τολέδο, έπειτα από την Άβιλα και τη Μαδρίτη όπου είχε κηρυχθεί από την Πέμπτη. Στην επαρχία του Τολέδο έχουν ήδη εκκενωθεί τρεις οικισμοί, συνεχείς είναι οι εντολές σε άλλες περιοχές.
#IFBurgohondo desde Casavieja. Las brigadas contienen el avance del fuego hacia las casas. El viento es terrible y desvía la dirección de las llamas además de llenar el pueblo de humo irrespirable. pic.twitter.com/ghOuNr6Pt0— Juan Navarro García (@Juan13Navarro) July 25, 2026
Las imágenes aéreas del incendio de Ávila y Madrid muestran el avance de las llamas https://t.co/xkIRh2N5Zr pic.twitter.com/uC5ZuXfrUR— EL PAÍS (@el_pais) July 25, 2026
Εν τω μεταξύ, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά στη Βαλένθια, σε πυρκαγιά που δεν σχετίζεται με τον πύρινο κλοιό στη Μαδρίτη. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, σε μια χαράδρα.
Άλλα πέντε άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με ελαφρά εγκαύματα ή επειδή εισέπνευσαν καπνό από την ίδια πυρκαγιά που πλέον έχει ελεγχθεί.
En España, el incendio de la Sierra Oeste de Madrid se encuentra en su fase más crítica, con un avance que supera la capacidad de extinción en algunos puntos y que ha provocado el confinamiento o la evacuación de unas 45 mil personas. pic.twitter.com/RRmhhMdOoo— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) July 25, 2026
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψει ο καύσωνας στην Ισπανία, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στα δάση.
#Viral | Agentes de la Guardia Civil rescataron a un perro que se encontraba en riesgo debido a la cercanía de las llamas provocadas por un incendio forestal en Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid.#GuardiaCivil #IncendioForestal #RescateAnimal #PelayosDeLaPresa… pic.twitter.com/vUUDEOryCI— 🔴 CÍRCULO ROJO (@NotaCirculoRojo) July 25, 2026
Μαζικές εκκενώσεις από τα μέτωπα στη Γαλλία
Σε γενικές γραμμές παρόμοια είναι η κατάσταση στη Γαλλία, όπου οι Αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 200.000 ανθρώπους, από τους οποίους 60.000 από τη χερσόνησο Καπ Φερέ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Μπορντώ.
🚨🔥 LA SITUATION EST HORS DE CONTRÔLE— Kultur (@Kulturlesite_) July 25, 2026
L’incendie de Gironde a déjà brûlé plus de 40 000 HECTARES et se trouve à moins de 20KM de BORDEAUX !!
Plus de 167 000 personnes ont déjà été évacuées de chez eux, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. pic.twitter.com/KsDeXadMEw
Incendie: les feux d'ampleur qui ravagent les environs d'Arès pic.twitter.com/V1ODb39WLt— BFM (@BFMTV) July 25, 2026
🔴🟢🇫🇷 Un incendie de forêt dévastateur ravage la région de la Gironde en France et se rapproche de Bordeaux, obligeant 141 000 personnes à évacuer. pic.twitter.com/hAsOEfSWf4— Amir Nourdine Elbachir (@amir_nourdine) July 25, 2026
Ακόμη έχει επιστρατεύσει ακόμη και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό A400M που μπορεί να ρίξει 20 τόνους νερού ή επιβραδυντικού υγρού.
Όσο για τον καιρό, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν λίγες βροχές που δεν αναμένεται να προσφέρουν κάποια ουσιαστική βοήθεια.
Όπως στην Ισπανία, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της άλλο ένα κύμα καύσωνα που θα αφήσει τα δάση εξαιρετικά επιρρεπή στις πυρκαγιές.
Το σπάνιο φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς»Οι πυρκαγιές στη Ζιρόντ προκάλεσαν το φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς» που παρατηρείται για πρώτη φορά στη Γαλλία.
Ο pyrocumulonimbus (πυροσωρειτομελανίας), που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία, προκαλεί αστραπές και εκτόξευση καυτών σωματιδίων.
Οι ειδικοί εξηγούν στον Le Monde ότι «πρόκειται για μια μορφή πυρκαγιάς-καταιγίδας. Αυτό το είδος φαινομένου είναι ικανό να προκαλέσει αστραπές, αλλά και να προκαλέσει εκτόξευση καυτής στάχτης».
Ο θερμός καιρός και η έλλειψη υγρασίας ευνοούν το φαινόμενο που εξασθένησε την νύχτα από την Παρασκευή προς το Σάββατο ακριβώς χάρη στην αύξηση της υγρασίας.
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