Δραματική η κατάσταση στην Ισπανία, ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα απειλούν τη Μαδρίτη - Σπάνιο φαινόμενο στη Γαλλία με «καταιγίδα φωτιάς»

Τιτάνια μάχη χωρίς ακόμη να καταγράφουν αποτελέσματα δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες και στις δύο χώρες, μια μάχη που είναι και με τον χρόνο πριν επιστρέψουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες





Τουλάχιστον τρία μέτωπα συγχωνεύθηκαν κοντά στη Μαδρίτη και πλέον απειλούν την ισπανική πρωτεύουσα, με την κατάσταση στα δυτικά της ως την Άβιλα να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τα μέτωπα έχουν κάψει πάνω από 450.000 στρέμματα.









Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη

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Μια ακόμη δύσκολη νύχτα έρχεται για την Ισπανία και τη Γαλλία, που έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια μέτωπα που καίνε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, χωρίς να έχουν οι Αρχές σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες.Τουλάχιστον τρία μέτωπα συγχωνεύθηκαν κοντά στη Μαδρίτη και πλέον απειλούν την ισπανική πρωτεύουσα, με την κατάσταση στα δυτικά της ως την Άβιλα να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τα μέτωπα έχουν κάψει πάνω από 450.000 στρέμματα.Στη Γαλλία οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τη δημιουργία μιας «καταιγίδας φωτιάς», ένα σπάνιο φαινόμενο που προκαλείται και λόγω του τεράστιου θερμικού φορτίου που ανυψώνεται στην ατμόσφαιρα.Η El Pais αναφέρει ότι η κυβέρνηση επέκτεινε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στην επαρχία του Τολέδο, έπειτα από την Άβιλα και τη Μαδρίτη όπου είχε κηρυχθεί από την Πέμπτη. Στην επαρχία του Τολέδο έχουν ήδη εκκενωθεί τρεις οικισμοί, συνεχείς είναι οι εντολές σε άλλες περιοχές.

Περίπου 60.000 είναι αυτοί που έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από τις κατοικίες τους ενώ άλλοι 28.000 είναι όσοι κλήθηκαν να μένουν στο σπίτι ή να βγαίνουν μόνο με μάσκα.



Εν τω μεταξύ, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά στη Βαλένθια, σε πυρκαγιά που δεν σχετίζεται με τον πύρινο κλοιό στη Μαδρίτη. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, σε μια χαράδρα.



Άλλα πέντε άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με ελαφρά εγκαύματα ή επειδή εισέπνευσαν καπνό από την ίδια πυρκαγιά που πλέον έχει ελεγχθεί.



Ο καιρός στις πυρόπληκτες περιοχές της Ισπανίας τις επόμενες ημέρες θα εξακολουθήσει να είναι ξηρός και θερμός, όπως εξάλλου είναι στη χώρα από τις αρχές του καλοκαιριού. Βροχερός θα είναι πάντως ο καιρός στα βόρεια της Ισπανίας.



Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψει ο καύσωνας στην Ισπανία, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στα δάση.

Μαζικές εκκενώσεις από τα μέτωπα στη Γαλλία

Σε γενικές γραμμές παρόμοια είναι η κατάσταση στη Γαλλία, όπου οι Αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 200.000 ανθρώπους, από τους οποίους 60.000 από τη χερσόνησο Καπ Φερέ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Μπορντώ.



Η Γαλλία έχει κινητοποιήσει 1.500 ανθρώπους από διαφορετικές υπηρεσίες, ενώ στη χώρα έχουν φτάσει δυνάμεις από τη Γερμανία, την Κροατία και τη Σλοβακία.









Ακόμη έχει επιστρατεύσει ακόμη και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό A400M που μπορεί να ρίξει 20 τόνους νερού ή επιβραδυντικού υγρού.



Όσο για τον καιρό, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν λίγες βροχές που δεν αναμένεται να προσφέρουν κάποια ουσιαστική βοήθεια.



Όπως στην Ισπανία, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της άλλο ένα κύμα καύσωνα που θα αφήσει τα δάση εξαιρετικά επιρρεπή στις πυρκαγιές.



Το σπάνιο φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς» Οι πυρκαγιές στη Ζιρόντ προκάλεσαν το φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς» που παρατηρείται για πρώτη φορά στη Γαλλία.



Ο pyrocumulonimbus (πυροσωρειτομελανίας), που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία, προκαλεί αστραπές και εκτόξευση καυτών σωματιδίων.



Οι ειδικοί εξηγούν στον Le Monde ότι «πρόκειται για μια μορφή πυρκαγιάς-καταιγίδας. Αυτό το είδος φαινομένου είναι ικανό να προκαλέσει αστραπές, αλλά και να προκαλέσει εκτόξευση καυτής στάχτης».



Ο θερμός καιρός και η έλλειψη υγρασίας ευνοούν το φαινόμενο που εξασθένησε την νύχτα από την Παρασκευή προς το Σάββατο ακριβώς χάρη στην αύξηση της υγρασίας.