Το σορτς που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα της νεκρής γυναίκας στο θρίλερ με τη βαλίτσα στην Ευελπίδων
ΕΛΛΑΔΑ
Ευελπίδων Γυναίκα Βαλίτσα

Το σορτς που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα της νεκρής γυναίκας στο θρίλερ με τη βαλίτσα στην Ευελπίδων

Πρόκειται για ένα σορτς πανεπιστημίου της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο  μπαίνει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας - Η ιατροδικαστική εξέταση δεν βοήθησε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ως προς την αιτία θανάτου

Το σορτς που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα της νεκρής γυναίκας στο θρίλερ με τη βαλίτσα στην Ευελπίδων
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το μυστήριο με τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων παίρνει νέα διάσταση, με την ΕΛΑΣ να προσπαθεί να λύσει τον γρίφο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν εστιάσει στα ρούχα της γυναίκας και συγκεκριμένα σε ένα σορτς από Πανεπιστήμιο της κεντρικής Ευρώπης το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο και δίνει νέα κατεύθυνση στους αξιωματικούς της αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση,  καθώς το να φορά κάποιος το συγκεκριμένο σορτσάκι σημαίνει πως είτε φοίτησε στο Ίδρυμα αυτό ή κάποιο του στενού του κύκλου ήταν σπουδαστής.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο φαίνεται να συνεργάζεται και με κάποιους οργανισμούς στην Ελλάδα.

Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει μυστήριο, καθώς ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ με εξέταση DNA δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος συγγενής. Ο γρίφος γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να λυθεί καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση δεν βοήθησε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ως προς την αιτία θανάτου.

Τέλος από την πρώτη εξέταση της σορού δεν φαίνεται η γυναικά να είχε κάποιο τατουάζ.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης