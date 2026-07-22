Το σορτς που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα της νεκρής γυναίκας στο θρίλερ με τη βαλίτσα στην Ευελπίδων
Το σορτς που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα της νεκρής γυναίκας στο θρίλερ με τη βαλίτσα στην Ευελπίδων
Πρόκειται για ένα σορτς πανεπιστημίου της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας - Η ιατροδικαστική εξέταση δεν βοήθησε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ως προς την αιτία θανάτου
Το μυστήριο με τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων παίρνει νέα διάσταση, με την ΕΛΑΣ να προσπαθεί να λύσει τον γρίφο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν εστιάσει στα ρούχα της γυναίκας και συγκεκριμένα σε ένα σορτς από Πανεπιστήμιο της κεντρικής Ευρώπης το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο και δίνει νέα κατεύθυνση στους αξιωματικούς της αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση, καθώς το να φορά κάποιος το συγκεκριμένο σορτσάκι σημαίνει πως είτε φοίτησε στο Ίδρυμα αυτό ή κάποιο του στενού του κύκλου ήταν σπουδαστής.
Η ΕΛΑΣ αναμένεται να έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο φαίνεται να συνεργάζεται και με κάποιους οργανισμούς στην Ελλάδα.
Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει μυστήριο, καθώς ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ με εξέταση DNA δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος συγγενής. Ο γρίφος γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να λυθεί καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση δεν βοήθησε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ως προς την αιτία θανάτου.
Τέλος από την πρώτη εξέταση της σορού δεν φαίνεται η γυναικά να είχε κάποιο τατουάζ.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν εστιάσει στα ρούχα της γυναίκας και συγκεκριμένα σε ένα σορτς από Πανεπιστήμιο της κεντρικής Ευρώπης το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο και δίνει νέα κατεύθυνση στους αξιωματικούς της αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση, καθώς το να φορά κάποιος το συγκεκριμένο σορτσάκι σημαίνει πως είτε φοίτησε στο Ίδρυμα αυτό ή κάποιο του στενού του κύκλου ήταν σπουδαστής.
Η ΕΛΑΣ αναμένεται να έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο φαίνεται να συνεργάζεται και με κάποιους οργανισμούς στην Ελλάδα.
Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει μυστήριο, καθώς ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ με εξέταση DNA δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος συγγενής. Ο γρίφος γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να λυθεί καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση δεν βοήθησε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ως προς την αιτία θανάτου.
Τέλος από την πρώτη εξέταση της σορού δεν φαίνεται η γυναικά να είχε κάποιο τατουάζ.
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