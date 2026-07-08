Προσωπικές διαφορές το πιθανό κίνητρο του 16χρονου δράστη της επίθεσης σε σχολείο της Βαυαρίας, εκτός κινδύνου νοσηλεύονται δύο 13χρονες

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είναι ένας 16χρονος, ο οποίος μπήκε στο σχολικό συγκρότημα Welfen του Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, οπλισμένος με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο και τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες





Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είναι ένας 16χρονος, ο οποίος μπήκε στο σχολικό συγκρότημα Welfen του Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, οπλισμένος με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο. Με το μαχαίρι τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες, οι οποίες ωστόσο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα στο παρακείμενο αθλητικό κέντρο και θεωρείται ότι δεν είχε συνεργούς.







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BREAKING: Four people were injured, including two seriously, in a stabbing at a school in Schongau, Germany. A 16-year-old suspect has been arrested. pic.twitter.com/q93MihOONw — Breaking911 (@Breaking911) July 8, 2026





Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή δεύτερου ατόμου και όλα δείχνουν ότι ο 16χρονος έδρασε μόνος.



Δύο 13χρονες στο νοσοκομείο – Δεν κινδυνεύει η ζωή τους Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες, ωστόσο αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίας 13 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



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Derzeit ist uns bekannt, dass mehrere Personen am Welfen-Gymnasium verletzt wurden.

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen.

Um wie viele Personen und die Schwere der Verletzungen es sich handelt, wird aktuell abgeklärt.

Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin.#sog0807 pic.twitter.com/JWRdY7DIm6 — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) July 8, 2026

Η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 13:15 τοπική ώρα. Εκτός από αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, κινητοποιήθηκαν και έξι ελικόπτερα, με τουλάχιστον ένα από αυτά να χρησιμοποιείται για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.



Το ενδεχόμενο προσωπικές διαφορές ή ακόμα και μια ενδοοικογενειακή διαμάχη να ήταν το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι σε σχολείο της Βαυαρίας , η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες, διερευνά η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είναι ένας 16χρονος, ο οποίος μπήκε στο σχολικό συγκρότημα Welfen του Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, οπλισμένος με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο. Με το μαχαίρι τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες, οι οποίες ωστόσο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα στο παρακείμενο αθλητικό κέντρο και θεωρείται ότι δεν είχε συνεργούς.Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με εκατοντάδες αστυνομικούς και διασώστες και έξι ελικόπτερα άμεσης δράσης, καθώς αρχικά υπήρχε η πληροφορία για πυροβολισμούς στο σχολείο. Ένα από τα ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκε τελικά για τη διακομιδή των τραυματιών.Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερα άμεσης δράσης, καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία για πυροβολισμούς και περισσότερους τραυματίες.Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή δεύτερου ατόμου και όλα δείχνουν ότι ο 16χρονος έδρασε μόνος.Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες, ωστόσο αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίας 13 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.Σύμφωνα με την αστυνομία, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ανήλικες είναι μαθήτριες του συγκεκριμένου γυμνασίου.Η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 13:15 τοπική ώρα. Εκτός από αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, κινητοποιήθηκαν και έξι ελικόπτερα, με τουλάχιστον ένα από αυτά να χρησιμοποιείται για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Η περιοχή γύρω από το σχολείο αποκλείστηκε, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να την αποφύγουν. Στο κτίριο της Πυροσβεστικής στο Σονγκάου δημιουργήθηκε ειδικό σημείο ενημέρωσης για γονείς και συγγενείς μαθητών.



Τι γνωρίζουμε για τον 16χρονο ύποπτο Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 16χρονος με κροατική υπηκοότητα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.



Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιόαχιμ Χέρμαν, διέψευσε τις φήμες περί δεύτερου δράστη, δηλώνοντας στη βαυαρική ραδιοτηλεόραση: «Θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν δράστη, ο οποίος είχε μαζί του ένα μαχαίρι αλλά και ένα πυροβόλο όπλο».



Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θεωρείται το όπλο της επίθεσης, ενώ εξετάζεται το είδος του δεύτερου όπλου που είχε στην κατοχή του ο 16χρονος και αν επρόκειτο για πραγματικό πυροβόλο ή όπλο κρότου.



Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια Παρ' ότι αρχικά η αστυνομία αντιμετώπισε το περιστατικό ως πιθανή επίθεση τύπου «αμόκ», οι έρευνες συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις.



Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές δεν αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές σχέσεις του δράστη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.



Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων μέσα στο σχολείο.



«Μια τρομακτική πράξη» λέει ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομακτική πράξη» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.



«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους τραυματίες της επίθεσης στο Σονγκάου. Μια τόσο φρικτή πράξη αφήνει όχι μόνο ορατές αλλά και αόρατες πληγές. Η επούλωση των ψυχών θα χρειαστεί χρόνο», δήλωσε.



Παράλληλα ευχαρίστησε την αστυνομία, τις υπηρεσίες διάσωσης και όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.