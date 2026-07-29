Ερντογάν: Δεν θα αφήσουμε πότε μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος
ΚΟΣΜΟΣ
Ερντογάν Κύπρος Τουρκία Τουρκοκύπριοι

Ερντογάν: Δεν θα αφήσουμε πότε μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος

Παρακολουθούμε στενά όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος

Ερντογάν: Δεν θα αφήσουμε πότε μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα προς όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, κάνουν αυτό το «λάθος», ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα.


«Θέλω να επαναλάβω το εξής: όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, «όποιο κι αν είναι το κόστος», να επιτρέψει να επαναληφθούν «οι τραγωδίες του παρελθόντος», επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης