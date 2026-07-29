Ερντογάν: Δεν θα αφήσουμε πότε μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος

Παρακολουθούμε στενά όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος