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Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γερμανία, αναφορές για τραυματίες - Μία σύλληψη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γερμανία, αναφορές για τραυματίες - Μία σύλληψη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γερμανίας μετά από περιστατικό σε σχολείο στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεγάλος αριθμός αστυνομικών έσπευσε στο Welfen-Gymnasium, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
Η Αστυνομία της Άνω Βαυαρίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι από το περιστατικό έχουν τραυματιστεί αρκετά άτομα. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, τέσσερις άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμούς.
Ένας ύποπτος ως δράστης έχει συλληφθεί, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.
Το Σονγκάου είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Λεχ στη δυτική Άνω Βαυαρία, με πληθυσμό άνω των 12.000 κατοίκων.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεγάλος αριθμός αστυνομικών έσπευσε στο Welfen-Gymnasium, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
Η Αστυνομία της Άνω Βαυαρίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι από το περιστατικό έχουν τραυματιστεί αρκετά άτομα. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, τέσσερις άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμούς.
Ένας ύποπτος ως δράστης έχει συλληφθεί, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.
Το Σονγκάου είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Λεχ στη δυτική Άνω Βαυαρία, με πληθυσμό άνω των 12.000 κατοίκων.
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