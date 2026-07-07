Νεκρή και θαμμένη κοντά στο Κίεβο, εντοπίστηκε η 39χρονη που καταζητούνταν για την έκρηξη στο Μονακό, γράφουν οι Ουκρανοί

Η σορός της Αναστασία Μπερεζόβσκαγια εντοπίστηκε θαμμένη κοντά στο Κίεβο αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda - Για δύο συλλήψεις μιλούν οι ίδιες πηγές - Η Interpol είχε εκδώσει Ερυθρά Αγγελία από τις 3 Ιουλίου