Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και ΗΠΑ
Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και ΗΠΑ
Η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου
Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ ακολούθησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.
Η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.
Στις ασιατικές συναλλαγές, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 4,11%, στα 82,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχυόταν κατά 4,27%, στα 87,68 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε σημειώσει τις προηγούμενες ημέρες μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης.
Οι αγορές αντέδρασαν στην επιβεβαίωση της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων, αλλά και στις πληροφορίες για ύποπτη δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου το UK Maritime Trade Operations Centre ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο κατέγραψε έκρηξη κατά τη διέλευσή του από το νότιο τμήμα της περιοχής.
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Η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.
Στις ασιατικές συναλλαγές, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 4,11%, στα 82,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχυόταν κατά 4,27%, στα 87,68 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε σημειώσει τις προηγούμενες ημέρες μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης.
Οι αγορές αντέδρασαν στην επιβεβαίωση της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων, αλλά και στις πληροφορίες για ύποπτη δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου το UK Maritime Trade Operations Centre ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο κατέγραψε έκρηξη κατά τη διέλευσή του από το νότιο τμήμα της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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