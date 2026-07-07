Σε «κόκκινο συναγερμό» για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών στην Ισπανία
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Ισπανία Καύσωνας

Σε «κόκκινο συναγερμό» για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών στην Ισπανία

Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη

Σε «κόκκινο συναγερμό» για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών στην Ισπανία
Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

Ο κόκκινος συναγερμός, ο οποίος αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας και αυτής της Σαραγόσα, σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό.

Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη. Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού.



Ο τωρινός καύσωνας είναι ο δεύτερος του καλοκαιριού ύστερα από έναν μήνα Ιούνιο που αποδείχθηκε ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που άρχισαν να τηρούνται μετρήσεις «με μέση θερμοκρασία υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τη φυσιολογική και η οποία έχει ξεπεραστεί μόνον από αυτή του 2025», υπενθύμισε η Aemet.

Η Ισπανία αντιμετώπισε επίσης το περσινό καλοκαίρι τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της.

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Η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους αποτελούν ιδανικό συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες ξεσπούν πιο εύκολα όταν η βλάστηση και το έδαφος είναι ξερά.

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