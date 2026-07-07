Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, τουλάχιστον 18 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Δαμασκός Εκρήξεις Αχμάντ αλ Σάρα

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, τουλάχιστον 18 τραυματίες

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο του λίγο νωρίτερα για τη συνάντησή του με τον αλ Σάρα - Δείτε βίντεο

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, τουλάχιστον 18 τραυματίες
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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στη Δαμασκό, όταν εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί.

Τη στιγμή του περιστατικού, ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο προεδρικό μέγαρο για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα. Οι συριακές αρχές δεν προχώρησαν άμεσα σε επίσημο σχόλιο για τις εκρήξεις.




Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Μακρόν πέρασε την νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού,  και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο.

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η συνάντησή του με τον αλ Σάρα συνεχίστηκε κανονικά παρά το περιστατικό.

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Σύμφωνα με πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ένας από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε τοποθετηθεί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις.




Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 20, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε εχθές, Δευτέρα, στη Δαμασκό, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι. Η επίσκεψή του έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ  και την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον αλ Σάρα.

«Ήρθα για να εκφράσω τη δέσμευση της Γαλλίας προς τον συριακό λαό. Για μια κυρίαρχη Συρία, ενωμένη μέσα στη διαφορετικότητά της και σε ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Μαζί, ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ειρήνης», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.


Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Γαλλίας δείπνησε με τον Σύρο πρόεδρο σε εστιατόριο στο κέντρο της Δαμασκού. Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το τέμενος των Ομεϋαδών στην καρδιά της παλιάς πόλης της Δαμασκού.
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