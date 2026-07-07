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Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, τουλάχιστον 18 τραυματίες
Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο του λίγο νωρίτερα για τη συνάντησή του με τον αλ Σάρα - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί.
Τη στιγμή του περιστατικού, ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο προεδρικό μέγαρο για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα. Οι συριακές αρχές δεν προχώρησαν άμεσα σε επίσημο σχόλιο για τις εκρήξεις.
BREAKING | Explosions heard in Damascus coinciding with French President Macron's visit.— The Cradle (@TheCradleMedia) July 7, 2026
According to reports, the incident took place near the hotel where Macron is staying. pic.twitter.com/SJFfQHmTsa
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Μακρόν πέρασε την νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού, και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο.
Το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η συνάντησή του με τον αλ Σάρα συνεχίστηκε κανονικά παρά το περιστατικό.
Explosions in Damascus as Macron visits ISIS leader Al Jolani. pic.twitter.com/yzz56eThP3— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 7, 2026
Σύμφωνα με πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ένας από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε τοποθετηθεί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις.
FRANSA: MACRON PATLAMALARI DUYMADI, ŞARA İLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ— TV100 (@tv100) July 7, 2026
Son edindiğimiz bilgilere göre, Macron'un Şam ziyareti sırasında meydana gelen patlama, Macron'un programında herhangi bir aksamaya neden olmayacak. pic.twitter.com/SNkHvgDxTN
WATCH: Damascus, near Macron’s hotel: One of the explosions appears to have been a car explosion. pic.twitter.com/OjfL3Hh9BI— Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε εχθές, Δευτέρα, στη Δαμασκό, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι. Η επίσκεψή του έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον αλ Σάρα.
«Ήρθα για να εκφράσω τη δέσμευση της Γαλλίας προς τον συριακό λαό. Για μια κυρίαρχη Συρία, ενωμένη μέσα στη διαφορετικότητά της και σε ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Μαζί, ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ειρήνης», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.
Je viens dire l’engagement de la France auprès du peuple syrien. Pour une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de stabilité et de paix.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026
Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Γαλλίας δείπνησε με τον Σύρο πρόεδρο σε εστιατόριο στο κέντρο της Δαμασκού. Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το τέμενος των Ομεϋαδών στην καρδιά της παλιάς πόλης της Δαμασκού.
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