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Τουλάχιστον 3.500 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες
Τουλάχιστον 3.500 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες
Εξακολουθούν να αγνοούνται χιλιάδες
Ξεπέρασαν τους 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.
Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.
Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.
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