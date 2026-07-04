Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα
Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα
Εκλέχτηκα πάνω στην ώρα για να σταματήσει αυτό, λέει ο Αμερικανικός πρόεδρος σε ανάτησή του ανήμερα της αμερικανικής εθνικής εορτής
Την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιτεθεί στην Ευρώπη για την μεταναστευτική πολιτική της βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ο Τραμπ γράφει: «Η Ευρώπη μαθαίνει ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι χώρα του Τρίτου Κόσμου. Γίνεται γρήγορα, εν ριπή οφθαλμού. Εγώ εκλέχτηκα πάνω στην ώρα!!!».
Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται κατά των ευρωπαϊκών χωρών για την πολιτική τους για το μεταναστευτικό (ή μάλλον την απουσία της). Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που λέει ότι πολλοί από τους μετανάστες είναι στην πραγματικότητα εγκληματίες.
Ξενίζει κάπως η τελευταία του αναφορά και το αν εννοεί ότι ο ίδιος εκλέχτηκε πάνω στην ώρα για να σταματήσει το φαινόμενο.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ο Τραμπ γράφει: «Η Ευρώπη μαθαίνει ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι χώρα του Τρίτου Κόσμου. Γίνεται γρήγορα, εν ριπή οφθαλμού. Εγώ εκλέχτηκα πάνω στην ώρα!!!».
Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται κατά των ευρωπαϊκών χωρών για την πολιτική τους για το μεταναστευτικό (ή μάλλον την απουσία της). Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που λέει ότι πολλοί από τους μετανάστες είναι στην πραγματικότητα εγκληματίες.
Ξενίζει κάπως η τελευταία του αναφορά και το αν εννοεί ότι ο ίδιος εκλέχτηκε πάνω στην ώρα για να σταματήσει το φαινόμενο.
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