Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μεταναστευτικό Ευρώπη

Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα

Εκλέχτηκα πάνω στην ώρα για να σταματήσει αυτό, λέει ο Αμερικανικός πρόεδρος σε ανάτησή του ανήμερα της αμερικανικής εθνικής εορτής

Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα
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Την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιτεθεί στην Ευρώπη για την μεταναστευτική πολιτική της βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ο Τραμπ γράφει: «Η Ευρώπη μαθαίνει ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι χώρα του Τρίτου Κόσμου. Γίνεται γρήγορα, εν ριπή οφθαλμού. Εγώ εκλέχτηκα πάνω στην ώρα!!!».

Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα


Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται κατά των ευρωπαϊκών χωρών για την πολιτική τους για το μεταναστευτικό (ή μάλλον την απουσία της). Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που λέει ότι πολλοί από τους μετανάστες είναι στην πραγματικότητα εγκληματίες.

Ξενίζει κάπως η τελευταία του αναφορά και το αν εννοεί ότι ο ίδιος εκλέχτηκε πάνω στην ώρα για να σταματήσει το φαινόμενο.
88 ΣΧΟΛΙΑ

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