Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα

Την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιτεθεί στην Ευρώπη για την μεταναστευτική πολιτική της βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ.Σε ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ο Τραμπ γράφει: «Η Ευρώπη μαθαίνει ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι χώρα του Τρίτου Κόσμου. Γίνεται γρήγορα, εν ριπή οφθαλμού. Εγώ εκλέχτηκα πάνω στην ώρα!!!».Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται κατά των ευρωπαϊκών χωρών για την πολιτική τους για το μεταναστευτικό (ή μάλλον την απουσία της). Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που λέει ότι πολλοί από τους μετανάστες είναι στην πραγματικότητα εγκληματίες.Ξενίζει κάπως η τελευταία του αναφορά και το αν εννοεί ότι ο ίδιος εκλέχτηκε πάνω στην ώρα για να σταματήσει το φαινόμενο.